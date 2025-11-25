¿Una falsificación para sancionar a Estudiantes? Sigue el escándalo por el pasillo de espaldas al "campeón"
Quién es el hombre detrás de la financiera vinculada a Chiqui Tapia, bajo la lupa por coimas y lavado
Se debate el COU: analizan flexibilizar las alturas tope en algunas zonas de La Plata
Un matrimonio vivió una noche de terror junto a sus cinco hijos
Alberto Sileoni explicó por qué renunció como ministro de Educación bonaerense
La condena a Cristina: fiscalía tendría en la mira el edificio de San José 1111
Mario Pergolini adelanta la noche de "Otro día perdido", un cambio de horario que intenta revolucionar su programa
Entre lágrimas, Marcelo Tinelli agradeció el apoyo de sus seguidores
Se conoce el fallo del juicio contra Diego García, ex futbolista de Estudiantes acusado de abuso
Cuenta DNI activó un 20% de descuento este martes en una cadena de supermercados de La Plata
Se anticipa el verano en La Plata con un termómetro que se acerca a los 30ºC
Crece la incertidumbre y las quejas por el cierre del paso nivel de 1 y 38
Pesar por Juan José Mussi, un histórico del PJ e intendente de Berazategui
El detalle del informe que asegura que el 70 % del agua bonaerense tiene arsénico
Un día más sin respuestas por el crimen de la psiquiatra en City Bell
Cifras de 2025 en rojo: un año con alta tasa de mortalidad vial
Los números de la suerte del martes 25 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Presupuesto y reformas: Santilli reanuda diálogo con gobernadores
La morosidad en las familias, “en el porcentaje más alto en 15 años”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Todos los beneficios del mes para ahorrar con la app del BaPro
Escuchar esta nota
Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, ofrece este martes 25 de noviembre de 2025 la posibilidad de ahorrar en una cadena de supermercados de La Plata. Pagando con la app del BaPro, se obtiene un 20% de descuento en los comercios de la firma Vital.
La promoción tiene un tope de reintegro unificado: $20.000 por persona, por fecha. Se informó que el beneficio no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco y que es exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta.
Además no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.
Estos son los beneficios que Cuenta DNI brinda en noviembre 2025 todas las semanas en las cadenas de supermercados:
- DIA: Lunes, 20% de ahorro. Tope de reintegro unificado: $8.000 por semana y por persona. El descuento aplicará considerando que el mínimo de compra sea de $20.000. El beneficio no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco y es exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta. Tampoco aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.
- Changomás: Jueves, viernes y sábados, 20% de ahorro. Sin tope de descuento y con devolución en el acto. El descuento se hará efectivo al momento del pago, en línea de caja. Beneficio exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI de forma presencial y no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. Se informó que aplican exclusiones.
- Vital: Martes y domingos, 20% de ahorro. Tope de reintegro unificado: $20.000 por persona, por fecha. El beneficio no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco y es exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta. No aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.
- Carrefour: Miércoles, en todas las sucursales. 10% de ahorro. Sin tope de descuento y con devolución en el acto. Acumulable con productos en oferta. Beneficio exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta y no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. Aplican exclusiones.
Noviembre trajo nuevas oportunidades para ahorrar con Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, con promociones para potenciar la capacidad de compra de las familias. Hay descuentos en comercios de cercanía, ferias y mercados, carnicerías, supermercados y mucho más.
LE PUEDE INTERESAR
Se anticipa el verano en La Plata con un termómetro que se acerca a los 30ºC
A continuación, el detalle completo de cada beneficio, con los topes de reintegro y los montos necesarios para aprovecharlos al máximo:
- Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).
- Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos).
- Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.
- Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí