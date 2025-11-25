El Gobierno demora el envío del borrador de la reforma laboral

La última reunión del Consejo de Mayo estuvo encabezada por el ex jefe de Gabinete Guillermo Francos

El Consejo de Mayo volverá a reunirse este miércoles por última vez antes de la fecha límite, el 15 de diciembre, establecida para presentar los proyectos de ley que contemplen los 10 puntos del Pacto de Mayo, pero hasta el momento los consejeros no recibieron el borrador de la reforma laboral que busca ser tratada en el período de sesiones extraordinarias.

El Poder Ejecutivo procura evitar filtraciones del espíritu de la “modernización laboral”, como la definen, por lo que apuesta a demorar el envío de los textos en los que trabaja el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Este miércoles se celebrará un nuevo encuentro en Casa Rosada, el primero sin Guillermo Francos como jefe de Gabinete, para definir los detalles finales antes del inicio de la prorroga en el Congreso.

Antes del fin de semana XXL, la administración libertaria había prometido que enviaría los borradores entre el sábado y el domingo. La fecha se corrió al martes y miércoles, pero hasta entonces los integrantes aseguran no haber recibido los proyectos. “Hasta ahora nada de nada”, se sinceró un interlocutor.

Los intercambios previos generaron malestar, luego de que detectaran filtraciones en los equipos técnicos que se reunían en paralelo para avanzar en las cuestiones legales.

El más apuntado fue el secretario de Trabajo, Julio Cordero, al que responsabilizan de haber contado pormenores de la reforma educativa que aún no fueron acordados. “Esas reuniones se suspendieron porque trascendieron varias cosas que no estaban consensuadas”, confesaron.

Tras la reunión de Gabinete convocada por Manuel Adorni, el funcionario debutará al frente del Consejo de Mayo en el salón de los Escudos del ministerio del Interior. Desde el corazón del Gobierno aseguran que pese a los ajustados tiempos, tratarán la reforma en diciembre.