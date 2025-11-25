Ciclistas solidarios con chicos de Villa Elisa

Sigue el escándalo: ¿Una falsificación para sancionar a Estudiantes?
Cifras de 2025 en rojo: un año con alta tasa de mortalidad vial
De La Plata a las Malvinas: la primera botánica en viajar a las Islas
En el último latido: Racing eliminó a River con un gol agónico
Presupuesto y reformas: Santilli reanuda diálogo con gobernadores
Pesar por Juan José Mussi, un histórico del PJ e intendente de Berazategui
La condena a Cristina: fiscalía tendría en la mira el edificio de San José 1111
La morosidad en las familias, “en el porcentaje más alto en 15 años”
Críticas en Arquitectura al Plan de Ordenamiento Territorial en La Plata
Misa mensual “por los enfermos” en la Parroquia Nuestra Sra. de Pompeya
Jornada gratuita en el Colegio de Médicos sobre tumores cutáneos
Crece la incertidumbre y las quejas por el cierre del paso nivel de 1 y 38
Un matrimonio vivió una noche de terror junto a sus cinco hijos
Un día más sin respuestas por el crimen de la psiquiatra en City Bell
“Policía hot”: piden investigar presunta red de prostitución
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Este fin de semana se realizó la Carrera Solidaria en el Parque Ecológico de Villa Elisa con 188 participantes para juntar donaciones para hogares Infantiles.
Según se informó, en la actividad deportiva solidaria participaron 148 chicos y 40 padres.
Las donaciones obtenidas, que consistieron principalmente en “ropa de niño” ya tienen destino: una entidad que trabaja con chicos. Debido a restricciones institucionales, se resguarda el nombre de la institución que recibirá la ayuda.
Desde Nómades Club Ciclista destacaron la gran necesidad de apoyo que existe en la zona. Y en ese contexto ya están planificando la continuidad de la labor solidaria para el próximo año. “En 2026, la meta es realizar una colecta para ayudar a 40 hogares que se encuentran ubicados justo en distintos puntos Villa Elisa, muchos sobre la calle Centenario.
La iniciativa llevó el lema “Colecta Solidaria: es el momento de ayudar”, y buscó combinar la tradicional competencia de ciclismo infantil con un gesto de apoyo comunitario.
LE PUEDE INTERESAR
Misa mensual “por los enfermos” en la Parroquia Nuestra Sra. de Pompeya
LE PUEDE INTERESAR
Jornada gratuita en el Colegio de Médicos sobre tumores cutáneos
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí