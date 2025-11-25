Ciclistas solidarios con chicos de Villa Elisa

Este fin de semana se realizó la Carrera Solidaria en el Parque Ecológico de Villa Elisa con 188 participantes para juntar donaciones para hogares Infantiles.

Según se informó, en la actividad deportiva solidaria participaron 148 chicos y 40 padres.

Las donaciones obtenidas, que consistieron principalmente en “ropa de niño” ya tienen destino: una entidad que trabaja con chicos. Debido a restricciones institucionales, se resguarda el nombre de la institución que recibirá la ayuda.

Desde Nómades Club Ciclista destacaron la gran necesidad de apoyo que existe en la zona. Y en ese contexto ya están planificando la continuidad de la labor solidaria para el próximo año. “En 2026, la meta es realizar una colecta para ayudar a 40 hogares que se encuentran ubicados justo en distintos puntos Villa Elisa, muchos sobre la calle Centenario.

La iniciativa llevó el lema “Colecta Solidaria: es el momento de ayudar”, y buscó combinar la tradicional competencia de ciclismo infantil con un gesto de apoyo comunitario.