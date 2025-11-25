Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

La Plata sin agua este martes: a qué barrio afecta el empalme de cañerías de Absa

25 de Noviembre de 2025 | 10:12

 Este martes un sector de La Plata está sin agua. Absa informó que hoy se ejecutan en City Bell "empalmes de cañerías en el marco de la obra de recambio que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)".

En ese sentido se indicó que "los trabajos se realizan en la intersección de 19 y 475, por lo que estará afectado el servicio en el sector comprendido desde 476 a 481 y de 18 hasta Camino General Belgrano".

Es por esa razón que desde la empresa prestataria se pidió a los usuarios "realizar las reservas para cuando se produzca la afectación y en ese período utilizarlas sólo para hidratación y quehaceres impostergables, hasta la normalización del servicio".

