La influencer Sofi Gonet, conocida como “La Reinis” encendió las redes: picantes fotos inspiradas en su performance en MasterChef Celebrity

Según se supo, Gonet planea estratégicamente sus producciones fotográficas para que acompañen su desempeño en la competencia de cocina, inspirándose en los platos presentados.

Así, con la participación de Ariel Puchetta en el reality culinario, la tiktoker demostró su destreza en el canto, interpretando “Miénteme” de Tini Stoessel, por lo que sorprendió con una producción de fotos canalizando su lado musical.

Con unas botas de caña alta, la Reinis posó desnuda entre cables para su nueva y jugada sesión de fotos inspirada en Popstars: "Soy, no es una estrella de la música, no se lo esperaban seguramente. Pero tengo un gran talento para cantar, como lo vieron esta noche en el programa de karaoke de MasterChef, así que me van a acompañar a hacer la sesión de foto de Popstars", subió a las redes.

“No solo soy influencer, emprendedora, youtuber, tiktoker, ¿qué más soy? Cocinera, pastelera, sino también acróbata... y bueno, música, obviamente”, tiró Gonet

Para terminar, la mencionada influencer mostró sus looks elegidos para su nueva propuesta fotográfica y cerró con su clásico ácido humor: “Nos vemos en el próximo capítulo de MasterChef o... en River Plate”.