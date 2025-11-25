Se anticipa el verano en La Plata con un termómetro que se acerca a los 30ºC

El tiempo en La Plata se presentaba este martes con cielo apenas nublado, vientos leves y temperatura mínima de 11 grados y máxima de 28, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El miércoles seguirá con buen tiempo u se prevé que continúe la tendencia alcista de la temperatura, ya que se aguardan valores de entre 17 y 31 grados acompañados de cielo algo nublado y vientos leves.

Para el jueves se prevé cielo parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 20 grados y máxima de 30.