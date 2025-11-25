Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |FUERO PENAL DE LA PLATA

Se conoce el fallo del juicio al futbolista Diego García

Diego Gonzalo García

25 de Noviembre de 2025 | 04:02
Diego “El Demonio” García, actual futbolista de Peñarol de Uruguay y con pasado en Estudiantes de La Plata, conocerá hoy el veredicto del juicio al que fue sometido tras ser acusado de abusar de una joven en 2021 durante una fiesta cuando desempeñaba labores en la Ciudad, caso por el que afronta cargos de entre ocho y diez años de prisión efectiva.

El jugador, que se desempeñó de 2019 a 2022 en el Pincha, fue denunciado por “abuso sexual con acceso carnal” a una chica que ese entonces jugaba al hockey en la entidad albirroja.

El fallo, que emitirá el juez Ezequiel Medrano, en representación del Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de La Plata, se dictará a las 13 y seguramente solo se conozca la parte resolutiva de la decisión, quedando los fundamentos reservados por secretaría.

Se indicó que García estará presente en los tribunales penales de 8 entre 56 y 57 al momento de la resolución final.

La fiscalía, como se sabe, pidió ocho años de encarcelamiento inmediato. La parte denunciante, representada por el abogado Marcelo Peña, en tanto, elevó ese requerimiento a 10 años.

En su alegato, el fiscal Lucas Domsky “exhibió unos audios que demostraron la autoría de García”, aseguró Peña, y apuntó que al juez le “llamó la atención porque son unos audios muy fuertes de Clara, que denotan la responsabilidad de la situación”.

Esos audios a los que hace mención fueron enviados por la denunciante a los amigos “cuando estaban en el predio”. “Daba la credibilidad de los hechos, de que por favor la vayan a buscar, porque había sido violada por un jugador”, completó.

Por otra parte, también se mostraron chats de la víctima con otro futbolista: “Echó por tierra la situación de García, que había declarado que se enteró días después de que habían hecho una denuncia”.

La defensa del jugador, por su parte, solicitó la absolución por falta de pruebas al considerar que se vertieron varias versiones de un mismo hecho. Ya se sabe que, en el supuesto de condena, Peñarol rescindirá su vínculo contractual.

