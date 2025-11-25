Pesar por Juan José Mussi, un histórico del PJ e intendente de Berazategui

El intendente de Berazategui e histórico dirigente del PJ, Juan José Mussi, falleció ayer a los 84 años, provocando un profundo pesar en la clase política nacional, provincial y local. De extensa trayectoria en la función pública, y recibido de médico en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Mussi fue despedido en las redes sociales por figuras que van desde la expresidenta Cristina Kirchner y el gobernador, Axel Kicillof, hasta el intendente, Julio Alak, y será reemplazado por quien fue hasta ahora su secretario de Obras municipal, Carlos Balor.

Además de haber sido intendente del vecino distrito en seis períodos, en tanto que su hijo Patricio también ocupó el cargo de jefe comunal, Mussi fue ministro de Salud provincial y ministro de Ambiente nacional, además de diputado provincial, entre otras funciones.

Pero, fundamentalmente, fue considerado siempre una figura clave del peronismo bonaerense.

Médico de profesión y graduado en nuestra ciudad al cursar sus estudios en la UNLP, asumió su cargo de intendente por primera vez en 1987, la que se extendió hasta 1994, año en el que se convirtió en ministro de Salud bonaerense. Entre 2003 y 2010 tuvo su segunda etapa en la intendencia de Berazategui para ceder su lugar a su hijo, Patricio Mussi, que ejerció hasta 2019.

Tambiñen fue viceministro del Interior, durante la presidencia de Eduardo Duhalde, y secretario de Ambiente, con Cristina Kirchner.

Luego de haber ocupado una banca como diputado provincial, fue reelecto como intendente de su ciudad en 2023. Según informaron desde ese Municipio, Mussi estaba internado desde la semana pasada en el Hospital El Cruce, en Florencio Varela, debido a un cuadro pulmonar severo que se agravó en los últimos días y donde “fue atendido por un equipo especializado que hizo todo lo posible”, indicó el comunicado.

El hasta ahora secretario de Obras Públicas de Berazategui, Carlos “Turco” Balor, será quien lo reemplace ahora al frente de la Comuna. Balor asumirá el cargo de manera interina debido a que el artículo 123 de la ley provincial 5.109 establece que en caso de “renuncia, muerte o destitución por delitos dolosos del intendente”, éste será reemplazado por el primer candidato a concejal de la lista a la que perteneciere y que hubiere sido electo juntamente con aquél.

Balor fue electo concejal como cabeza de lista en los comicios de 2023, año en que Mussi obtuvo su sexto mandato, por lo que completará esta gestión de manera interina.

DESPEDIDAS Y HOMENAJES

Luego de que ayer a la tarde se confirmara su fallecimiento, las principales figuras del peronismo expresaron su pesar público a través de sus cuentas de las redes sociales.

La expresidenta Cristina Kirchner, quien difundió en redes sociales la noticia de su fallecimiento, definió a Mussi como un “gran intendente de Berazategui; peronista de toda la vida. Fue también secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación durante nuestra gestión”, añadió.

La muerte del dirigente, considerado una figura clave del peronismo bonaerense, fue confirmada inicialmente por el ex funcionario bonaerense Leonardo Martínez Herrero.

“Murió el amigo y compañero Dr. Juan Jose Mussi, una pérdida irreparable para Berazategui y el peronismo. Me cuesta asumirlo…”, expresó Martínez Herrero, ex subsecretario de Fiscalización y Control Polical bonaerense, desde sus redes sociales.

El gobernador, Axel Kicillof, también se mostró conmovido. “Con muchísima tristeza lo despedimos. Un militante incansable, referente histórico del peronismo y sobre todo un compañero ejemplar, solidario y comprometido con los derechos de nuestro pueblo. Un abrazo a sus familiares y amigos y a todos los vecinos de Berazategui. Lo vamos a extrañar”, lo despidió el mandatario provincial.

Entre todos los intendentes y exintendentes que se expresaron, estuvo el platense Julio Alak. “Partiste a la inmortalidad dejándonos un inmenso ejemplo de militancia al servicio del Pueblo y de la Patria. Tu honestidad moral, lucidez política, compromiso con los más necesitados, valentía y enorme representatividad política son valores que deben guiarnos a todos en nuestra lucha por una Patria Libre, Justa y Soberana”, le dedicó.

Entre muchos otros, el expresidente Alberto Fernández también fue de la partida. “Con profundo dolor me entero de su fallecimiento. Se fue un gran compañero, un enorme intendente y, sobre todo, una persona excepcional. Berazategui pierde a uno de sus mejores hijos y el peronismo a un militante leal y consecuente. Siempre admiré su lealtad inquebrantable y, sobre todo, esa enorme calidad humana que lo hacía tan especial. Juan José deja un legado imborrable de trabajo y de amor por su pueblo”, indicó.

