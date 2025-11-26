Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Encuentro en la Rosada

Milei le confirmó al canciller de Israel la mudanza de la embajada a Jerusalén

Milei le confirmó al canciller de Israel la mudanza de la embajada a Jerusalén

archivo

26 de Noviembre de 2025 | 02:08
Edición impresa

El presidente, Javier Milei, recibió ayer al canciller de Israel, Gideon Sa’ar, en una reunión en Casa Rosada en la que el diplomático definió al gobierno libertario como “uno de los mejores amigos de Israel en el mundo”.

Sa’ar llegó al país desde Asunción, Paraguay, acompañado por un grupo de empresarios de Medio Oriente. El funcionario que responde a Benjamín Netanyahu también visitó el Palacio San Martín. Milei estuvo acompañado por el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish y por el canciller, Pablo Quirno, quien destacó el crecimiento el 5,2 por ciento de la economía y aseguró que “en el mundo no creen que este tipo de ajustes genere crecimiento, pero la Argentina está probando”.

Quirno afirmó además que en febrero viajará a Israel para profundizar el vínculo bilateral y confirmó que prepara una nueva visita de Milei a ese país para terminar de completar el paso de la Embajada a Jerusalén. Así se lo confirmó también el presidente a la visita.

Por su parte, Sa’ar consideró que Milei es “uno de los líderes más audaces e impresionantes” y reforzó: “Fue un verdadero honor reunirme con él en Buenos Aires y conversar sobre nuestras extraordinarias relaciones bilaterales. La delegación económica que me acompaña es una expresión de nuestra confianza en las audaces reformas económicas del presidente y en la economía argentina bajo su liderazgo”.

Durante la reunión en Casa Rosada hablaron sobre “la próxima visita del Presidente para inaugurar la embajada argentina en Jerusalén”, aunque sin fecha definida aún.

“Argentina, bajo el liderazgo del presidente Milei, es uno de los mejores amigos de Israel en el mundo. ¡Seguiremos fortaleciendo estas extraordinarias relaciones”, insistió Sa’ar tras el encuentro que estuvo cerrado a la prensa.

