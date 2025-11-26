Sileoni dijo que su salida “fue hablada con el gobernador”

Alberto Sileoni, quien dejó su cargo como director de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires por motivos personales, aseguró que se va “sin conflicto con nadie”, a la vez que dijo estar agradecido con el gobernador Axel Kicillof.

“Me voy del cargo, pero sin conflicto con nadie”, manifestó ayer en declaraciones radiales. Y reveló que “fue muy hablado con el gobernador y tengo mucho agradecimiento hacia él”.

Además, Sileoni remarcó que tiene “ganas de seguir trabajando, pero desde otro lugar” y subrayó que “imponer la confesión religiosa en las escuelas de gestión pública atrasa un montón de años”.

En tanto, expresó: “Este Gobierno nacional siempre va fragmentando a la sociedad. Nación ha resignado la meta del 6% del PBI dedicado a la Educación”.

Kicillof ya anunció a la sucesora en la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, cargo que ocupará Flavia Terigi, actual rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS).

Su designación, que deberá ser tratada por la Legislatura bonaerense, apunta a reforzar el perfil académico del gabinete y continuar una línea de gestión centrada en la inclusión, la calidad y la innovación pedagógica, según explicaron desde el gobierno provincial por medio de un comunicado oficial.

Terigi es pedagoga, licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires.