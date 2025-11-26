Movilización callejera en el día de la lucha contra la violencia de género

A media tarde, militantes de agrupaciones feministas nutrieron una columna que marchó desde Plaza Moreno en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género.

La manifestación atravesó el centro platense hasta llegar a Plaza San Martín. Algunas de las banderas exhibieron frases como “Basta de crímenes de odio”, “Ni una menos”, “El fascismo mata” o “Ni un paso atrás”, entre otras.

En esta fecha, como el 3 de junio o el 8 de marzo, miles de mujeres salen a las calles en señal de rechazo a la violencia de género que se expresa de diversas maneras, más o menos visibles.

Es preciso recordar que los 25 de noviembre se homenajea a las hermanas Mirabal de República Dominicana, asesinadas en 1960 por orden del presidente de aquella época, Rafael Trujillo.

Minerva, Patria y María Teresa eran conocidas como “Las Mariposas” y hacía tiempo luchaban contra la dictadura que vivía su país. En una cena organizada por Trujillo, Minerva le exige que deje de hostigar a uno de sus amigos, Pericles Franco.

Tras ese tiempo, las tres hermanas sufrieron encarcelamiento, torturas y violaciones muchas veces, al igual que su padre. Con sus esposos en la cárcel y sus cinco hijos bajo su cuidado, su vida corría peligro. Un día como hoy pero de 1960, las Mariposas fueron secuestradas por la policía secreta dominicana para días después aparecer muertas. Las tres hermanas fueron encontradas torturadas en un barranco.