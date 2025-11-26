Uruguay se une al Tratado Transpacífico

Crimen de la psiquiatra en City Bell: quién es el jardinero sospechado de ser el brutal asesino
Redacción AFP
Uruguay fue aceptado para ingresar al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), un acuerdo comercial que reúne al 15% del PIB global, informó la cancillería del país sudamericano. La adhesión fue solicitada en 2022 durante el gobierno del centroderechista Luis Lacalle Pou. Además se produce en momentos en que Uruguay y los demás países del Mercosur (Argentina, Brasil y Paraguay) aguardan que el brazo ejecutivo de la Unión Europea consiga el visto bueno final de sus miembros para cerrar un acuerdo comercial entre ambos bloques en diciembre.
El CPTPP abarca 595 millones de personas. Chile, México y Perú son los tres países latinoamericanos que hasta ahora forman parte de este pacto comercial transpacífico, junto a Australia, Brunei, Canadá, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, Reino Unido y Vietnam.
A partir del visto bueno se abre un proceso de negociación para sellar las condiciones y permitir el ingreso efectivo de Uruguay. Su canciller afirmó que el Mercosur está en un proceso de “repotenciamiento”, en el que sus miembros negocian con otros países, y no considera que el paso que dio Uruguay para unirse al tratado Transpacífico genere rechazo.
Recordó que Argentina acaba de anunciar un acuerdo comercial con Estados Unidos y Brasil negocia también con Washington por la imposición de aranceles.
“Nadie del Mercosur está planteando ni irse ni bombardearlo, estamos viendo como reproyectamos hacia adelante”, comentó.
Por su parte, la viceministra de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, destacó que Uruguay abrirá ocho nuevos mercados si se concreta la adhesión, tras negociaciones que abarcarán diversos temas como normativas comerciales y propiedad intelectual.
“Pasamos a tener condiciones iguales de acceso, en mercados donde nuestra competencia nos estaba ganando porque no tenía que pagar aranceles”, señaló la diplomática, encargada de encabezar las negociaciones.
Entre 2022 y 2024, el bloque fue destino del 9% del total de las mercancías exportadas por Uruguay.
Costa Rica también pidió adherirse al bloque y está por concluir el proceso para hacer efectivo su ingreso.
