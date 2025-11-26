Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo con pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Opinión |Fuera del Mercosur

Uruguay se une al Tratado Transpacífico

Uruguay se une al Tratado Transpacífico

Redacción AFP

26 de Noviembre de 2025 | 01:08
Edición impresa

Uruguay fue aceptado para ingresar al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), un acuerdo comercial que reúne al 15% del PIB global, informó la cancillería del país sudamericano. La adhesión fue solicitada en 2022 durante el gobierno del centroderechista Luis Lacalle Pou. Además se produce en momentos en que Uruguay y los demás países del Mercosur (Argentina, Brasil y Paraguay) aguardan que el brazo ejecutivo de la Unión Europea consiga el visto bueno final de sus miembros para cerrar un acuerdo comercial entre ambos bloques en diciembre.

El CPTPP abarca 595 millones de personas. Chile, México y Perú son los tres países latinoamericanos que hasta ahora forman parte de este pacto comercial transpacífico, junto a Australia, Brunei, Canadá, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, Reino Unido y Vietnam.

A partir del visto bueno se abre un proceso de negociación para sellar las condiciones y permitir el ingreso efectivo de Uruguay. Su canciller afirmó que el Mercosur está en un proceso de “repotenciamiento”, en el que sus miembros negocian con otros países, y no considera que el paso que dio Uruguay para unirse al tratado Transpacífico genere rechazo.

Recordó que Argentina acaba de anunciar un acuerdo comercial con Estados Unidos y Brasil negocia también con Washington por la imposición de aranceles.

“Nadie del Mercosur está planteando ni irse ni bombardearlo, estamos viendo como reproyectamos hacia adelante”, comentó.

Por su parte, la viceministra de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, destacó que Uruguay abrirá ocho nuevos mercados si se concreta la adhesión, tras negociaciones que abarcarán diversos temas como normativas comerciales y propiedad intelectual.

LE PUEDE INTERESAR

Las fiestas nocturnas y el descontrol de la contaminación sonora

LE PUEDE INTERESAR

Más que el fin del Monotributo, un impuesto a los Ingresos

“Pasamos a tener condiciones iguales de acceso, en mercados donde nuestra competencia nos estaba ganando porque no tenía que pagar aranceles”, señaló la diplomática, encargada de encabezar las negociaciones.

Entre 2022 y 2024, el bloque fue destino del 9% del total de las mercancías exportadas por Uruguay.

Costa Rica también pidió adherirse al bloque y está por concluir el proceso para hacer efectivo su ingreso.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“No quiero acusar a un perejil", dijo el cuñado de la psiquiatra asesinada en City Bell

En fotos | La Plata y un sábado a todo ritmo en el cierre de la Semana de la Música que tuvo miles de asistentes

Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad

Toviggino redobla su furia contra Estudiantes y Verón: "Qué 2026 nos espera" y "boina multicolor"

Ducatenzeiler internado : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
+ Leidas

El COU, sin acuerdo: los 3 cambios que traban la reforma de una ordenanza clave para La Plata

Provincia: hubo acuerdo en Comisión para el tratamiento del endeudamiento

Los partidos del "morbo": Estudiantes y Gimnasia, contra los rivales del “poder”

Crimen de la psiquiatra en City Bell: quién es el jardinero sospechado de ser el brutal asesino

Descargo Pincha por el pasillo: sigue la puja con AFA en varios frentes, a la espera de la ¿sanción?

Barracas vs Gimnasia: pensaron en el sábado pero jugarían el lunes a las 17

El comunicado de Futbolistas Agremiados: repercusiones

Cuánto ganan los deliverys de las apps en La Plata: los testimonios de lo que deja la mochila
Últimas noticias de Opinión

Cifras de víctimas del tránsito en la Región que asustan

Los cambios que ya aplicó Milei en el mercado laboral, ¿dieron resultado?

Las fiestas nocturnas y el descontrol de la contaminación sonora

Más que el fin del Monotributo, un impuesto a los Ingresos
Espectáculos
“Como un delincuente”: al Puma lo echaron de un avión
“Chicago Med”: el universo creado por Dick Wolf se sigue renovando
Cadena Perpetua cumple 35: “La amistad hace que esto suceda”
“Por un mundo sustentable”: Laura Speroni muestra sus pinturas y dibujos
“No entiendo a los hombres”: una obra en la que los varones muestran cómo viven el presente
Policiales
Crimen de la psiquiatra en City Bell: quién es el jardinero sospechado de ser el brutal asesino
Diego García, condenado por violación: desmayo, domiciliaria, tobillera y el alivio de la víctima
La tragedia del micro que iba a un acto de Kicillof en Mar del Plata: “Se durmió o se distrajo”
Llevaba a niños de viaje y dio positivo de cocaína
Se conocen las penas contra el “Clan Sena”
Información General
Sarampión: tras un nuevo brote la Provincia apunta a la vacunación infantil
La adolescencia del cerebro humano se extendería hasta los 32 años
Un brote de sarampión enciende alarmas en la Provincia: los síntomas y cómo se contagia
Finde XL explosivo: turismo en alza y gasto récord
Alerta amarilla por fuertes vientos en la Provincia
Deportes
Los partidos del "morbo": Estudiantes y Gimnasia, contra los rivales del “poder”
Manuel Panaro y las claves del presente de Gimnasia: “El secreto es la unión del grupo”
Barracas vs Gimnasia: pensaron en el sábado pero jugarían el lunes a las 17
Gimnasia aprobó un duro examen en Santa Fe
Descargo Pincha por el pasillo: sigue la puja con AFA en varios frentes, a la espera de la ¿sanción?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla