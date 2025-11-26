Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |POR EL FEMICIDIO DE CECILIA STRZYZOWSKI

Se conocen las penas contra el “Clan Sena”

26 de Noviembre de 2025 | 03:40
El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski todavía no terminó. Aunque el jurado popular ya declaró culpables a César Sena y a sus padres Emerenciano Sena y Marcela Acuña por homicidio doblemente agravado, y a su círculo cercano por diversas formas de encubrimiento, resta un paso decisivo: la audiencia de cesura, un tramo procesal donde se define la pena de cada imputado.

La fiscal Nelia Velázquez, integrante del equipo acusador, confirmó que este miércoles comenzará “una instancia tan técnica como determinante” y describió el proceso como “un mini juicio centrado exclusivamente en la pena”. Según informaron fuentes del caso, la citación es hoy a partir de las 9 horas en la Cámara Segunda en lo Criminal, donde la jueza Dolly Fernández leerá las sentencias que recibirán el clan, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Fabiana González.

El pasado sábado 15 de noviembre, César Sena fue hallado culpable por unanimidad del delito de homicidio doblemente agravado por violencia de género y el vínculo, en calidad de autor, mientras que el jurado popular declaró la responsabilidad penal de Emerenciano y Marcela Acuña como partícipes necesarios.

Se espera que el Clan Sena reciba la pena de prisión perpetua dada la gravedad del ilícito que es femicidio, de acuerdo al artículo 80 del Código Penal.

 

