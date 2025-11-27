Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Gratis con EL DIA, salió hoy la tarjeta del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea

Espectáculos

Detuvieron a Nicolás Agustín Payarola Hernayes, ex abogado de Wanda Nara y varios famosos, en Nordelta: así terminó esposado y adentro del patrullero

27 de Noviembre de 2025 | 10:42

Escuchar esta nota

El mediático abogado Nicolás Agustín Payarola Hernayes, fue detenido tras un allanamiento en las últimas horas en la causa en la que se lo investiga por estafas, entre otros delitos. Según se supo, se realizaron allanamientos en Nordelta y Beccar, los cuales concluyeron con la detención de Payarola, quien defendió a muchos famosos, entre ellos Wanda Nara y L-Gante.

La presente pesquisa comenzó tras las denuncias de los damnificados Maria Ximena Braña, Juan Marcelo Montiel (familiar del futbolista), Macarena Posee, Silvana de Leonardis, Debora Grecco y Norma Graciela Vignoni. Los procedimientos fueron autorizados por el Fiscal Cosme Iribarren, de la UFI de Benavidez, y llevados a cabo este jueves por la mañana en Nordelta y Beccar.

Uno de los operativos finalizó con el arresto del ex abogado de la mediática Wanda Nara y con el secuestro de documentación, dispositivos de almacenamiento digital y celulares.uhLXwg

Payarola es investigado por los delitos de estafa, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos de origen delictivo.

Horas más tarde de haberse conocido la noticia, se difundió el video del momento de la detención de Payarola Hernayes, a quien se lo vio esposado y subiendo al patrullero, vestido con ropa deportiva, jogging blanco y un buzo azul. 

