Emociones encontradas: detalles de la renuncia de Valu Cervantes a MasterChef Celebrity

Entre lágrimas y risas, Valu Cervantes mostró su mejor plato de la competencia, pero dijo adiós. “Me cuesta un montón, pero me tengo que ir de la competencia. Hasta acá llegué”, confesó.

Así, llegó el día en el que Valu Cervantes se despidió de MasterChef Celebrity. Si bien ya se sabe que abandonó, lo acreditan sus redes sociales, con imágenes desde Londres, se pudo ver la despedida.

Lo cierto es que, Cervantes se despidió con el mejor plato de la competencia. Recibió elogios de todo el jurado. “No hay que decir nada, solamente sentarse, comerlo y disfrutar”, resumió Damián Betular.

Allí, para finalizar, se sumó Wanda Nara: “Valu, excelente devolución, pero vos le querías contar algo al jurado, algo que ya hablamos”. Entonces, el semblante de Cervantes cambió y casi sin poder hablar, dijo: “Me cuesta un montón, pero me tengo que ir de la competencia. Hasta acá llegué”, cerró Valu.