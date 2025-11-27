Mario Pergolini y Yanina Latorre "se acordaron" de Pampita:  filosas críticas tras admitir que cobra por ir a los programas

Egresada de La Plata: ¿quién era la periodista que murió al caer de un acantilado en Mar del Plata?
Egresada de La Plata: ¿quién era la periodista que murió al caer de un acantilado en Mar del Plata?
Una nena de 4 años de La Plata, en medio de una trama judicial por una denuncia de robo de identidad
Árbitros de playoffs: ¿cómo le fue a Estudiantes con Falcón Pérez y a Gimnasia con Mastrángelo?
Presupuesto 2026 ya es Ley: Patente e Inmobiliario, entre los puntos clave, y las trabas para el endeudamiento
Helicóptero, motos de agua y hasta buggies sorprenden en la Plaza Moreno
VIDEO. Detuvieron al ex abogado de Wanda Nara en Nordelta: así terminó esposado y adentro del patrullero
Día D para Estudiantes, que conoce si hay sanción: multa económica pero presionan para que castiguen al plantel o a Verón
Copa creatividad: una familia de Estudiantes festejó el cumpleaños de espaldas y hasta hubo "torta pasillo"
Enzo Martínez: una figura inesperada en el sorprendente Gimnasia
¡Sorpresa! Quién se fue de MasterChef Celebrity tras la nueva gala de eliminación
Llegó el calor y reaparecieron los alacranes: invaden una casa a pasos de Plaza Moreno y meten miedo
Otra jornada de calor en La Plata: 31° de máxima y probabilidad de lluvias hacia la noche
Cómo acceder al Certificado Único de Discapacidad: hoy, importante charla en La Plata
El billar que resiste: del barrio al club y de la historia a una escuela para los chicos
Crimen en City Bell: el fiscal pidió la detención del jardinero
El Tren Roca normaliza su servicio tras un siniestro en Berazategui
De vuelta a la época “prevacunal”: terror por enfermedades mortales
El Vaticano defiende el matrimonio monógamo, con un mensaje de un exarzobispo de La Plata
Los números de la suerte del jueves 27 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Nación se desprende de bienes en La Plata: la incertidumbre de empleados de un supermercado
Definen por decreto la suba del Salario Mínimo, Vital y Móvil
Qué se sabe del accidente de tránsito que terminó a las piñas y con detenidas en Ensenada
Las sospechas detrás de la crisis de los bomberos voluntarios de Ensenada
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Ahora, Mario Pergolini recibió a la China Suárez en su ciclo Otro día perdido. Dado el éxito de la entrevista le preguntaron a Pampita si estaría dispuesta a sentarse con Pergolini. Allí, respondió con un contundente pero elegante: "Yo, para ir a programas, tengo un presupuesto. Así que, si en algún momento ese presupuesto está, iría encantada, obvio".
Entonces, su respuesta provocó la ironía de Pergolini y un dardo de Yanina Latorre.
Como no podía ser de otra manera, en "Otro día perdido", Rada retomó el tema: “Luego de que La China Suárez brindara una entrevista al conductor de eltrece, la top model fue consultada sobre si haría lo mismo y ella respondió sin filtro. ‘Yo voy a ir al programa, pero tengo presupuesto’”, explicó.
Pergolini quiso saber cuánto pedía la modelo por la entrevista. “¿Y alguien sabe de cuánta plata está hablando? “Sí, yo no me animo a decirlo”, respondió Rada y dejó la incógnita.
Pero, el mencionado conductor, no fue el único que criticó a la modelo, también se sumó Yanina Latorre. “Estoy totalmente en contra cuando te invitan, te llaman de invitada para hacer una nota, me parece que no tenés que cobrar. Fue a lo de Susana, le cobró 11 mil dólares y no abrió la boca”, recordó Yanina, al tiempo que tiró: “Ya de por sí lo doy todo, pero si Susana me pone 11, 12, 15, 20 lucas, me dejo prostituir ahí arriba ¡Mirá si Pergolini le va a pagar! Va gente grosísima", cerró la panelista.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí