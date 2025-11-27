Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Mario Pergolini y Yanina Latorre "se acordaron" de Pampita:  filosas críticas tras admitir que cobra por ir a los programas

27 de Noviembre de 2025 | 11:33

Ahora, Mario Pergolini recibió a la China Suárez en su ciclo Otro día perdido. Dado el éxito de la entrevista le preguntaron a Pampita si estaría dispuesta a sentarse con Pergolini.  Allí, respondió con un contundente pero elegante: "Yo, para ir a programas, tengo un presupuesto. Así que, si en algún momento ese presupuesto está, iría encantada, obvio".

Entonces, su respuesta provocó la ironía de Pergolini y un dardo de Yanina Latorre. 

Como no podía ser de otra manera, en "Otro día perdido", Rada retomó el tema: “Luego de que La China Suárez brindara una entrevista al conductor de eltrece, la top model fue consultada sobre si haría lo mismo y ella respondió sin filtro. ‘Yo voy a ir al programa, pero tengo presupuesto’”, explicó. 

Pergolini quiso saber cuánto pedía la modelo por la entrevista. “¿Y alguien sabe de cuánta plata está hablando? “Sí, yo no me animo a decirlo”, respondió Rada y dejó la incógnita.

Pero, el mencionado conductor, no fue el único que criticó a la modelo, también se sumó Yanina Latorre. “Estoy totalmente en contra cuando te invitan, te llaman de invitada para hacer una nota, me parece que no tenés que cobrar. Fue a lo de Susana, le cobró 11 mil dólares y no abrió la boca”, recordó Yanina, al tiempo que tiró: “Ya de por sí lo doy todo, pero si Susana me pone 11, 12, 15, 20 lucas, me dejo prostituir ahí arriba ¡Mirá si Pergolini le va a pagar! Va gente grosísima", cerró la panelista. 

