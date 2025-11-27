Causa Cuadernos: continúa la acusación contra Cristina y los empresarios imputados

Duro fallo de la AFA contra Estudiantes: sanción de seis meses a Verón, suspensión a los jugadores y multa millonaria
La de hoy será una jornada dedicada a lectura de requerimientos de la elevación a juicio de los acusados
Escuchar esta nota
El Tribunal Oral Federal (TOF) N°7 retomó hoy las audiencias por la llamada causa Cuadernos, que tiene a la ex presidenta Cristina Kirchner y al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido entre los principales imputados de una lista de 86 procesados.
Según la planificación oficial, la audiencia de este jueves será una jornada dedicada a lectura de requerimientos de la elevación a juicio de los imputados. Este tramo del proceso busca completar la acusación del fiscal Carlos Stornelli, instancia que se espera que termine los primeros días de diciembre, para luego pasar a la etapa de declaraciones indagatorias.
El TOF Nº7 llevó a cabo el martes último la cuarta audiencia en el marco de la causa, donde se destacaron las declaraciones del financista Ernesto Clarens y el fallecido ex secretario privado de los Kirchner Víctor Fabián Gutiérrez, quien se refirió a “valijas con candado” que iban desde la ciudad de Buenos Aires a Santa Cruz.
Gutiérrez, quien fue asesinado en julio de 2020 en una de sus propiedades de la localidad santacruceña de El Calafate, relató que el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime "iban a ver a Néstor (Kirchner), López con más frecuencia, y llevando bolsos. Respecto de Jaime, era frecuente verlo con una mochila, siempre usaba mochila”, indicó.
También refirió que acompañó al matrimonio Kirchner en vuelos al sur, en los que señaló que Daniel Muñoz, el otro ex secretario de los ex presidentes, “la mayor parte de los viajes llevaba valijas con candado, era el único que las tocaba y se ubicaba con las mismas en la parte trasera del avión” las cuales, presumía, que contendrían dinero.
Además, se refirió a supuestos espacios, en las viviendas de los Kirchner en Río Gallegos y El Calafate, donde se “almacenaría el dinero”, según fuentes judiciales.
