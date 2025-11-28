Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Citas, amor y sexo después de los 50 años: este domingo, en EL DIA

Policiales

Estuvo siete años acusado por un crimen en La Plata y un jurado popular lo declaró no culpable

Estuvo siete años acusado por un crimen en La Plata y un jurado popular lo declaró no culpable
28 de Noviembre de 2025 | 18:05

Escuchar esta nota

Después de más de siete años procesado, Hugo Francisco Méndez fue declarado no culpable por un jurado popular en el juicio por el homicidio de Jonathan Garnica, ocurrido en 2018 en Los Hornos. La decisión, unánime, puso fin a una causa marcada por demoras, falta de pruebas firmes y un proceso que se extendió mucho más de lo habitual para un caso de este tipo.

Méndez fue detenido pocos minutos después del crimen, pero nunca se le encontró un arma de fuego. Tampoco hubo testigos que lo vieran disparar y la pericia de dermotest –una prueba científica aplicada para detectar rastros de residuos de disparo en las manos de una persona– arrojó resultado negativo. Pese a ello, el caso avanzó hacia juicio y mantuvo al imputado bajo proceso por más de 7 años.

El hecho investigado ocurrió la noche del 14 de agosto de 2018, cuando un grupo llegó hasta la casa de la familia Méndez, en 152 entre 69 y 70. En medio de un episodio violento, Garnica resultó baleado y murió poco después. Méndez fue señalado como el autor del disparo, aunque durante la investigación no se halló un arma en su poder, el dermotest dio negativo y varios testigos no pudieron ubicarlo en el momento exacto del ataque.

En el debate oral, la defensa remarcó la debilidad de la acusación y cuestionó inconsistencias en la hipótesis fiscal. Tras escuchar alegatos y testimonios durante tres jornadas, el jurado popular deliberó y resolvió que Méndez debía ser absuelto. La jueza técnica del Tribunal Oral en lo Criminal N° 5, Carmena Palacios Arias, hizo lugar al veredicto.

Al conocerse la decisión, la sala estalló en aplausos. Méndez, que llegó al juicio en libertad pero tras años de estar formalmente acusado, finalmente quedó desligado de la causa.

La resolución volvió a poner en debate los tiempos del sistema penal bonaerense, especialmente en causas donde, como en este caso, las pruebas centrales no alcanzaron para sostener la acusación durante más de siete años.
 

LE PUEDE INTERESAR

Tras el paso de la causa en La Plata, piden allanamientos y embargos contra el financista vinculado a “Chiqui” Tapia

LE PUEDE INTERESAR

Son más de 80 mil las ampollas de fentanilo contaminado secuestradas en todo el país
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Qué se podrá construir y qué no en La Plata si se vota el nuevo Código de Ordenamiento Territorial

Sanción a jugadores y Verón por el "espaldazo": AFA no quiere aflojar en su “guerra” con Estudiantes

Reacción tras el fallo: el posteo de la esposa de Verón y una bomba contra Messi

Giampaoli: “Con el envión podemos sacar un resultado favorable”

La muerte que entristece al equipo de “Intrusos”

Barrio Norte “a la buena de Dios” por el nivel asfixiante de robos

Día D para la ley de Financiamiento que pide la Provincia

La Mona Jiménez: de su encuentro con Rodrigo en La Plata y el sueño que le frustró Bin Laden, a su vitalidad a los 74
+ Leidas

"Voy a hacer una masacre en la UNLP": el explosivo mail con las graves amenazas y fotos de armas

Messi, AFA, Chiqui Tapia y Miami: Verón rompió el silencio sobre el posteo de su esposa

Verón, tras la durísima sanción: "Le faltaron el respeto a Estudiantes y podría terminar con un descenso"

Qué se podrá construir y qué no en La Plata si se vota el nuevo Código de Ordenamiento Territorial

Por una amenaza de "masacre" suspenden las clases en una facultad de La Plata

Declaran la emergencia económica bonaerense: qué significa y el impacto de la medida

Sanción a jugadores y Verón por el "espaldazo": AFA no quiere aflojar en su “guerra” con Estudiantes

¿Qué es 764, el grupo satánico y neonazi que amenazó de hacer una "masacre" en la UNLP?
Últimas noticias de Policiales

Tras el paso de la causa en La Plata, piden allanamientos y embargos contra el financista vinculado a “Chiqui” Tapia

Son más de 80 mil las ampollas de fentanilo contaminado secuestradas en todo el país

Carrizo, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Romina Videla: un caso que conmocionó a La Plata

¿Qué es 764, el grupo satánico y neonazi que amenazó de hacer una "masacre" en la UNLP?
Deportes
"El patrimonio de los árbitros corruptos está a la vista": lapidario comunicado de uno de los gremios del arbitraje
La Plata contra la AFA
Gimnasia elige presidente: responden los candidatos
Colapinto terminó último en la qualy para la carrera sprint del GP de Qatar
Nuevo reclamo de los empleados de Gimnasia por la falta de pago de salarios
Espectáculos
El Nene y otro sábado de ofertas con descuentos
VIDEO.- Histórico reconocimiento a La Mona Jiménez que recibió la llave de La Plata: “Me tiembla el corazón de alegría”
Se enojó Luis Ventura: le envió un mensaje al “que habló de más” 
Señales de amor: Marcelo Tinelli y su hija Juana habrían superado la crisis, las fotos
Sabrina Rojas anunció el final de Pasó en América: se sabe qué programa lo reemplazará
Información General
Un enorme papelón y el riesgoso relato antivacunas
El día de los materos, con grandes festejos organizados por el Museo del Mate
Identidad arrebatada en La Plata: el caso de la beba que la Justicia entregó a un hombre que no era su papá
Salvan la vida de un niño autorizando una cirugía que sus padres rechazaban
Hourcade presentó el Plan 2030: “Queremos que Magdalena crezca y que genere oportunidades reales"
La Ciudad
VIDEO.- La UNLP rompió el silencio tras la amenaza de masacre: denuncia urgente y operativo "triangular"
28/11/2025 | UN DÍA MÁS.- Amenaza en facultades de la UNLP, la realidad de Gimnasia y la palabra de Verón
VIDEO VIRAL.- ¡No dejen de aplaudir! Pasillo y emoción por un docente de La Plata que se jubiló
Desesperado reclamo por calles intransitables en un barrio de La Plata
¿Qué es 764, el grupo satánico y neonazi que amenazó de hacer una "masacre" en la UNLP?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla