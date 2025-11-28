Estudiantes confirmó que apelará el polémico fallo de la AFA y que "confían en el arbitraje" ante Central Córdoba

Estudiantes confirmó que apelará el polémico fallo de la AFA y que "confían en el arbitraje" en Santiago
Estudiantes confirmó que apelará el polémico fallo de la AFA y que "confían en el arbitraje" en Santiago
El vicepresidente de Estudiantes de la Plata, Martín Gorostegui, aseguró este viernes que el club evalúa una apelación sobre el fallo dictado por el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentina (AFA) que sanciona el “espaldazo” a Rosario Central. “Seguramente iremos por una apelación en el sentido amplio”, sostuvo en diálogo con los medios.
Gorostegui aclaró que continúan analizando el fallo que suspendió por dos fechas en el próximo torneo a los once jugadores que le dieron la espalda a sus compañeros del club santafesino en octavos de final del Clausura y que suspendió al presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, por seis meses.
En la previa al viaje rumbo a Santiago del Estero para disputar los cuartos de final ante Central Córdoba, Gorostegui dio la mirada oficial de Estudiantes en este conflicto y respaldó completamente a Verón.
“Dejar en claro que nosotros como club estamos encolumnados detrás de la figura de nuestro presidente (Juan Sebastián Verón). Lo apoyamos incondicionalmente, su política, que está escindida de lo que es la política partidaria, nuestra política es la de Estudiantes de la Plata. Simplemente nos manifestamos ante una situación que para nosotros no había sido ideal, como fue el reconocimiento que derivó en un título para Rosario Central”, aseguró.
Y afirmó: “No fue un comunicado en contra de nadie. No tenemos absolutamente nada contra Rosario Central. Nuestros jugadores previo a hacer la manifestación en el pasillo hablaron con sus compañeros de Rosario Central y le aclararon puntualmente que no era contra ellos. Eso lo queremos ratificar. Lo que hicimos fue fijar una postura”.
Con respecto a la sanción recibida, Gorostegui fue contundente y afirmó que se analiza una apelación al fallo: “Hemos recibido el oficio del Tribunal al cual respondimos en cada uno de los puntos. Ahora, con nuestro grupo de abogados, estamos evaluando las cuestiones del fallo para tomar una decisión”.
"El patrimonio de los árbitros corruptos está a la vista": lapidario comunicado de uno de los gremios del arbitraje
La Plata contra la AFA
Y agregó: “Filosóficamente no estamos de acuerdo con lo que el Tribunal ha fallado y estamos en nuestro derecho de hacer una apelación”.
Por otra parte, el vicepresidente del Pincha se refirió a partido ante Central Córdoba y toda la polémica generada: “En primer lugar vamos a competir. Vamos a tener un viaje lindo, en una instancia que nos gusta siempre disputar, con el desafío de estar a la altura del club siempre. Esperamos poder sortear y seguir en competencia”.
Además, descartó cualquier tipo de polémica alrededor del encuentro: “Estamos ante un desafío importante desde lo deportivo y convencidos de que con nuestras armas vamos a competir. Confiamos en el arbitraje, en el VAR, en su terna, no vamos con ningún prejuicio a jugar nuestro partido”.
Para sorpresa de los presentes y los hinchas, Gorostegui intentó calmar el conflicto y se refirió a la relación de Estudiantes con la AFA tras este escándalo: “Soy un ferviente creyente del diálogo. Los diálogos con la AFA siempre estuvieron, seguramente sucederán en el futuro. No hay que tener ansiedades, seguramente hoy estamos atravesando la cresta de la ola de este conflicto y en un tiempo prudencial el agua se va a calmar”.
