Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Citas, amor y sexo después de los 50 años: este domingo, en EL DIA

Deportes

Estudiantes confirmó que apelará el polémico fallo de la AFA y que "confían en el arbitraje" ante Central Córdoba

Estudiantes confirmó que apelará el polémico fallo de la AFA y que "confían en el arbitraje" ante Central Córdoba
28 de Noviembre de 2025 | 18:53

Escuchar esta nota

El vicepresidente de Estudiantes de la Plata, Martín Gorostegui, aseguró este viernes que el club evalúa una apelación sobre el fallo dictado por el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentina (AFA) que sanciona el “espaldazo” a Rosario Central. “Seguramente iremos por una apelación en el sentido amplio”, sostuvo en diálogo con los medios.

Gorostegui aclaró que continúan analizando el fallo que suspendió por dos fechas en el próximo torneo a los once jugadores que le dieron la espalda a sus compañeros del club santafesino en octavos de final del Clausura y que suspendió al presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, por seis meses.

En la previa al viaje rumbo a Santiago del Estero para disputar los cuartos de final ante Central Córdoba, Gorostegui dio la mirada oficial de Estudiantes en este conflicto y respaldó completamente a Verón.

“Dejar en claro que nosotros como club estamos encolumnados detrás de la figura de nuestro presidente (Juan Sebastián Verón). Lo apoyamos incondicionalmente, su política, que está escindida de lo que es la política partidaria, nuestra política es la de Estudiantes de la Plata. Simplemente nos manifestamos ante una situación que para nosotros no había sido ideal, como fue el reconocimiento que derivó en un título para Rosario Central”, aseguró.

Y afirmó: “No fue un comunicado en contra de nadie. No tenemos absolutamente nada contra Rosario Central. Nuestros jugadores previo a hacer la manifestación en el pasillo hablaron con sus compañeros de Rosario Central y le aclararon puntualmente que no era contra ellos. Eso lo queremos ratificar. Lo que hicimos fue fijar una postura”.

Con respecto a la sanción recibida, Gorostegui fue contundente y afirmó que se analiza una apelación al fallo: “Hemos recibido el oficio del Tribunal al cual respondimos en cada uno de los puntos. Ahora, con nuestro grupo de abogados, estamos evaluando las cuestiones del fallo para tomar una decisión”.

LE PUEDE INTERESAR

"El patrimonio de los árbitros corruptos está a la vista": lapidario comunicado de uno de los gremios del arbitraje

LE PUEDE INTERESAR

La Plata contra la AFA

Y agregó: “Filosóficamente no estamos de acuerdo con lo que el Tribunal ha fallado y estamos en nuestro derecho de hacer una apelación”.

Por otra parte, el vicepresidente del Pincha se refirió a partido ante Central Córdoba y toda la polémica generada: “En primer lugar vamos a competir. Vamos a tener un viaje lindo, en una instancia que nos gusta siempre disputar, con el desafío de estar a la altura del club siempre. Esperamos poder sortear y seguir en competencia”.

Además, descartó cualquier tipo de polémica alrededor del encuentro: “Estamos ante un desafío importante desde lo deportivo y convencidos de que con nuestras armas vamos a competir. Confiamos en el arbitraje, en el VAR, en su terna, no vamos con ningún prejuicio a jugar nuestro partido”.

Para sorpresa de los presentes y los hinchas, Gorostegui intentó calmar el conflicto y se refirió a la relación de Estudiantes con la AFA tras este escándalo: “Soy un ferviente creyente del diálogo. Los diálogos con la AFA siempre estuvieron, seguramente sucederán en el futuro. No hay que tener ansiedades, seguramente hoy estamos atravesando la cresta de la ola de este conflicto y en un tiempo prudencial el agua se va a calmar”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Qué se podrá construir y qué no en La Plata si se vota el nuevo Código de Ordenamiento Territorial

Sanción a jugadores y Verón por el "espaldazo": AFA no quiere aflojar en su “guerra” con Estudiantes

Reacción tras el fallo: el posteo de la esposa de Verón y una bomba contra Messi

Giampaoli: “Con el envión podemos sacar un resultado favorable”

La muerte que entristece al equipo de “Intrusos”

Barrio Norte “a la buena de Dios” por el nivel asfixiante de robos

Día D para la ley de Financiamiento que pide la Provincia

La Mona Jiménez: de su encuentro con Rodrigo en La Plata y el sueño que le frustró Bin Laden, a su vitalidad a los 74
+ Leidas

"Voy a hacer una masacre en la UNLP": el explosivo mail con las graves amenazas y fotos de armas

Messi, AFA, Chiqui Tapia y Miami: Verón rompió el silencio sobre el posteo de su esposa

Verón, tras la durísima sanción: "Le faltaron el respeto a Estudiantes y podría terminar con un descenso"

Qué se podrá construir y qué no en La Plata si se vota el nuevo Código de Ordenamiento Territorial

Por una amenaza de "masacre" suspenden las clases en una facultad de La Plata

Declaran la emergencia económica bonaerense: qué significa y el impacto de la medida

Sanción a jugadores y Verón por el "espaldazo": AFA no quiere aflojar en su “guerra” con Estudiantes

VIDEO.- La UNLP rompió el silencio tras la amenaza de masacre: denuncia urgente y operativo "triangular"
Últimas noticias de Deportes

"El patrimonio de los árbitros corruptos está a la vista": lapidario comunicado de uno de los gremios del arbitraje

La Plata contra la AFA

Gimnasia elige presidente: responden los candidatos

Colapinto terminó último en la qualy para la carrera sprint del GP de Qatar
Policiales
VIDEO. Tensión entre manifestantes y el conductor de una Ram en pleno centro platense
Estuvo siete años acusado por un crimen en La Plata y un jurado popular lo declaró no culpable
Tras el paso de la causa en La Plata, piden allanamientos y embargos contra el financista vinculado a “Chiqui” Tapia
Son más de 80 mil las ampollas de fentanilo contaminado secuestradas en todo el país
Carrizo, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Romina Videla: un caso que conmocionó a La Plata
Espectáculos
VIDEO.- Histórico reconocimiento a La Mona Jiménez que recibió la llave de La Plata: “Me tiembla el corazón de alegría”
Se enojó Luis Ventura: le envió un mensaje al “que habló de más” 
Señales de amor: Marcelo Tinelli y su hija Juana habrían superado la crisis, las fotos
Sabrina Rojas anunció el final de Pasó en América: se sabe qué programa lo reemplazará
Qué se sabe de la muerte de la productora de Intrusos y amiga de Lussich y Pallares
Política y Economía
Tras el paso de la causa en La Plata, piden allanamientos y embargos contra el financista vinculado a “Chiqui” Tapia
Aumenta el cuatrerismo en el Delta del Paraná y productores buscan soluciones organizados
Ordenanza de ruidos en Tandil genera conflicto: jueces cuestionan el Artículo 6
Producción de leche crece en Argentina pese al cierre de 1.120 tambos
Juraron los nuevos senadores y Bullrich y Villarruel tuvieron su primer cruce
La Ciudad
VIDEO. Tensión entre manifestantes y el conductor de una Ram en pleno centro platense
Aumentan 15% los colectivos que circulan por la provincia: así quedan las nuevas tarifas en La Plata
Judiciales denuncian que necesitan dos trabajos para asegurar las cuatro comidas y convocan a una marcha
VIDEO.- La UNLP rompió el silencio tras la amenaza de masacre: denuncia urgente y operativo "triangular"
28/11/2025 | UN DÍA MÁS.- Amenaza en facultades de la UNLP, la realidad de Gimnasia y la palabra de Verón

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla