Cierran una planta textil y echan a 20 operarios

La firma textil Tn Platex, cuyo ex CEO, Teddy Karagozian, fue el creador de ProTejer, decidió cerrar su línea de confección de prendas deportivas y ropa interior, que funcionaba en la planta de la localidad de Monte Caseros, en la provincia de Corrientes, y despidió a 20 de los 36 operarios que trabajaban en ese sector.

Los 16 empleados restantes de la línea cerrada serán reubicados en otras áreas de la fábrica, principalmente en telares e hilandería, según informaron.

Un delegado gremial explicó que la empresa avanza en un plan de reestructuración que contempla el desmantelamiento de la sección de confección para liberar espacio destinado a nuevas máquinas dedicadas exclusivamente a la fabricación de telas, una actividad que hoy se presenta como más rentable para la compañía.

Parte de esa maquinaria proviene de plantas de Tn Platex ubicadas en La Rioja y Tucumán, desde donde ya comenzaron los traslados.