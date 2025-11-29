Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |TN platex

Cierran una planta textil y echan a 20 operarios
29 de Noviembre de 2025 | 01:53
La firma textil Tn Platex, cuyo ex CEO, Teddy Karagozian, fue el creador de ProTejer, decidió cerrar su línea de confección de prendas deportivas y ropa interior, que funcionaba en la planta de la localidad de Monte Caseros, en la provincia de Corrientes, y despidió a 20 de los 36 operarios que trabajaban en ese sector.

Los 16 empleados restantes de la línea cerrada serán reubicados en otras áreas de la fábrica, principalmente en telares e hilandería, según informaron.

Un delegado gremial explicó que la empresa avanza en un plan de reestructuración que contempla el desmantelamiento de la sección de confección para liberar espacio destinado a nuevas máquinas dedicadas exclusivamente a la fabricación de telas, una actividad que hoy se presenta como más rentable para la compañía.

Parte de esa maquinaria proviene de plantas de Tn Platex ubicadas en La Rioja y Tucumán, desde donde ya comenzaron los traslados.

 

