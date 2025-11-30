Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo

Donald Trump habló con Nicolás Maduro en medio de la fuerte tensión entre Estados Unidos y Venezuela

La conversación podría ser la antesala de una reunión entre ambos, según señala la prensa internacional. 

Donald Trump habló con Nicolás Maduro en medio de la fuerte tensión entre Estados Unidos y Venezuela
30 de Noviembre de 2025 | 21:35

Escuchar esta nota

El presidente de los estados Unidos, Donald Trump, mantuvo una charla telefónica con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, en una conversación que podría ser la antesala de una reunión entre ambos.

Según se conoció esta noche, el diario The New York Times reveló que la conversación, que recién tomó estado público hoy, tuvo lugar durante la última semana, y cobra significativa trascendencia en el marco de las tensiones entre Washington y Caracas.

Según el periódico estadounidense, las conversaciones directas entre Trump y Maduro podrían ser indicio de que hay una negociación entre las partes, ya sea para que este último acepte una salida del poder o para que Trump abandone su ofensiva contra Venezuela que la mayoría de sus seguidores desaprueba.

La llamada, que incluyó al secretario de Estado Marco Rubio, se produjo días antes de que entrara en vigor la designación por parte del Departamento de Estado de Maduro y el Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera.

El gobierno de Trump asegura que su objetivo es disuadir el contrabando de drogas, pero también han dejado claro que quieren que Maduro sea destituido del poder, posiblemente por la fuerza.

Por su parte Maduro, denunció este domingo ante la segunda conferencia ministerial 2025 de la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, que Estados Unidos busca apoderarse de las reservas petroleras de su país, al mantener un despliegue militar en el mar Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

LE PUEDE INTERESAR

Tiroteo en California: 4 muertos y 10 heridos en un ataque a un cumpleaños infantil

LE PUEDE INTERESAR

Cuando perderse en un laberinto es pasarla bomba

A través de una carta, firmada por Maduro y publicada y por su vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, el Ejecutivo venezolano acusó a Estados Unidos de buscar apoderarse de las reservas petroleras, por medio "del uso de la fuerza militar letal contra el territorio, el pueblo y las instituciones del país".uhLXwg

"Esta pretensión no solo contraría las disposiciones que rigen la convivencia pacífica entre las naciones, sino que, además, pone en grave peligro la estabilidad de la producción petrolera venezolana y el mercado internacional", agregó el escrito venezolano.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Hagan pasillo: Estudiantes, en semifinales

Cuándo asumirá Anacleto en Gimnasia y quienes son los nombres que integrarán la nueva CD

Dolor el rock local: quién era el músico platense que murió tocando en vivo

El Pincha espera rival: ¿habrá clásico platense en semis?

Una mañana con Saru, una de las golden que visitan el Hospital de Niños

El cuádruple femicidio de La Plata que conmocionó el país: comienzo el juicio al remisero, acusado de mentir

Citas, amor y sexo: después del medio siglo de vida

Los niveles de ruido en el centro de La Plata, muy por encima de lo saludable
+ Leidas

Arrasó Anacleto: es el nuevo presidente tripero

VIDEO.- Hagan pasillo: Estudiantes, en semifinales

Barracas Central no puede jugar la Copa Sudamericana: el requisito que lo deja afuera

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes de La Plata

Fórmula 1: Colapinto finalizó decimocuarto en el GP de Qatar

Cuándo asumirá Anacleto en Gimnasia y quienes son los nombres que integrarán la nueva CD

Diez consejos para salir a comprar casa o departamento

Apoyado en su oficio de equipo duro, ratificó que la ambición es otro título
Últimas noticias de El Mundo

Tiroteo en California: 4 muertos y 10 heridos en un ataque a un cumpleaños infantil

Cuando perderse en un laberinto es pasarla bomba

¡Una ganga! El “tutú” infantil de lujo que vale 49.000 dólares

¡Cuidado con este dinosaurio que “pincha”!
Policiales
Trágica fiesta de egresados: apuñalaron y mataron a un joven
El cuádruple femicidio de La Plata que conmocionó el país: comienzo el juicio al remisero, acusado de mentir
Cayó "El Rengo" y su cómplice tras robar una moto en Ensenada
Profundizan la causa contra un policía de la Vial
Impactante vuelco en La Plata: un auto chocó contra un árbol y terminó de costado en plena avenida 60
Información General
Más calor que lo normal en la Costa Atlántica este verano: el pronóstico del SMN
Renault deja de fabricar en Argentina tres autos que marcaron más de dos décadas
Farmacéuticos bonaerenses llaman a reforzar la confianza en las vacunas y combatir la desinformación
Identificaron a una nueva especie de sapo cornudo
Agrimensura: nuevas autoridades y más impulsos para la formación
Deportes
Boca es semifinalista: con el gol de Ayrton Costa, venció 1 a 0 a Argentinos en la Bombonera
Estudiantes de Río Cuarto ascendió a la Primera: le ganó la serie a Deportivo Madryn
Fuerte reflexión de Colapinto tras el GP de Qatar: “no tengo confianza”
Destrozaron una estatua de Messi en Mar del Plata
Fórmula 1: Colapinto finalizó decimocuarto en el GP de Qatar

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla