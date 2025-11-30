Cayó "El Rengo" y su cómplice tras robar una moto en Ensenada

Dos delincuentes fueron detenidos este domingo luego de un rápido operativo cerrojo realizado por la Policía en Ensenada, tras el robo de una moto en la zona de 122 y 35. El asalto quedó registrado en cámaras de seguridad aportadas por testigos.

La víctima, un joven de 24 años, denunció que dos ladrones lo interceptaron y le sustrajeron una Yamaha Crypton 110 roja y negra (patente A167XWU). Tras el llamado al 911, se difundieron las características físicas de los implicados, entre ellas que uno de ellos presentaba dificultad para caminar.

Con esa información, efectivos de la Motorizada Departamental desplegaron un operativo cerrojo en distintos puntos del barrio. Minutos después, en 128 y 36, los uniformados identificaron a un joven que coincidía con la descripción. Mientras era demorado, una mujer se acercó y aseguró que el sospechoso había dejado una moto dentro de su terreno minutos antes. Al verificarla, confirmaron que se trataba del vehículo robado, el cual presentaba daños visibles.

El primer detenido fue identificado como Rodrigo Ezequiel Zapata, de 24 años.

En paralelo, personal de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) logró aprehender al segundo implicado: Josué David Pereyra, estudiante domiciliado en La Plata.

La moto y su documentación fueron secuestradas como evidencia. Ambos detenidos quedaron alojados en la Comisaría 3ª de Ensenada a disposición de la Justicia.