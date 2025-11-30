Destrozaron una estatua de Lionel Messi en Mar del Plata

Aumenta la nafta desde mañana: el impacto de la suba en la Región y cuánto costará llenar un tanque
Aumenta la nafta desde mañana: el impacto de la suba en la Región y cuánto costará llenar un tanque
Cuándo asumirá Anacleto en Gimnasia y quienes son los nombres que integrarán la nueva CD
El plan de Milei para impulsar las reformas, el poder real de los sindicatos y los reacomodamientos
El cuádruple femicidio de La Plata que conmocionó el país: comienzo el juicio al remisero, acusado de mentir
Fórmula 1: Colapinto finalizó decimocuarto en el GP de Qatar
Messi agranda su leyenda: nuevo título y récord de asistencias
Impactante vuelco en La Plata: un auto chocó contra un árbol y terminó de costado en plena avenida 60
Boca vs Argentinos, con el objetivo de llegar a la semifinal: hora, formaciones y TV
Los niveles de ruido en el centro de La Plata, muy por encima de lo saludable
El 8,9% de los locales comerciales de La Plata están cerrados o vacíos
Dolor el rock local: quién era el músico platense que murió tocando en vivo
Nuevo juez para un juzgado vacante: pliego enviado al Concejo de La Plata
La agenda deportiva del domingo llena el calendario de "finales": partidos, horarios y TV
Macri volvió a apuntar contra Tapia en medio del escándalo en la AFA
La expansión del parque de motos y cómo reconfigura la vida urbana en La Plata
Verón: "Tapia y Toviggino quieren tener cautivos a los clubes tirándoles migajas"
Una mañana con Saru, una de las golden que visitan el Hospital de Niños
Abel Pintos se sentó en la mesa de Mirtha y su confesión sorprendió a todos
Las empresas achican sus márgenes: ganadores y perdedores de este 2025
Domingo inestable en La Plata: cielo nublado y probabilidad de lluvias durante toda la jornada
La China Suárez e Icardi celebraron un año juntos y despertaron rumores de compromiso
La orientación vocacional llegó a la IA: qué le preguntan los jóvenes platenses antes de elegir una carrera
Barracas Central no puede jugar la Copa Sudamericana: el requisito que lo deja afuera
Qué leen los platenses: de Villa Elisa hasta el casco urbano
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Una estatua de Lionel Messi amaneció con las piernas arrancadas durante la madrugada del domingo en Mar del Plata y reabrió el debate por los reiterados ataques que sufre desde hace más de un año.
El homenaje, ubicado en la esquina de de las calles Moreno y Santa Fe de la ciudad costera e impulsado originalmente por un bar marplatense en 2018 y reconstruido en 2024 tras la consagración en Qatar, volvió a ser blanco de vandalismo sin que exista relación alguna con el propio futbolista.
El antecedente inmediato había sido la decapitación del busto, un episodio que ahora se repite con otro daño severo: esta vez en las piernas y el torso de la estatua del capitán argentino.
El hecho surge en medio de la tensión entre la AFA y el Gobierno Nacional, escenario que multiplicó murales y expresiones críticas vinculadas a fallos arbitrales y al título otorgado a Rosario Central.
En ese clima, parte de la discusión pública derivó hacia cuestionamientos a Claudio Tapia, aunque nada indica que el ataque a la estatua responda a esa disputa.
Los responsables del bar evitaron hacer declaraciones, molestos por el daño y por el trabajo que implicará restaurar nuevamente la figura.
LE PUEDE INTERESAR
Boca vs Argentinos, con el objetivo de llegar a la semifinal: hora, formaciones y TV
LE PUEDE INTERESAR
Fórmula 1: Colapinto finalizó decimocuarto en el GP de Qatar
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí