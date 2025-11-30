Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Destrozaron una estatua de Lionel Messi en Mar del Plata

Destrozaron una estatua de Lionel Messi en Mar del Plata
30 de Noviembre de 2025 | 16:23

 Una estatua de Lionel Messi amaneció con las piernas arrancadas durante la madrugada del domingo en Mar del Plata y reabrió el debate por los reiterados ataques que sufre desde hace más de un año.

El homenaje, ubicado en la esquina de de las calles Moreno y Santa Fe de la ciudad costera e impulsado originalmente por un bar marplatense en 2018 y reconstruido en 2024 tras la consagración en Qatar, volvió a ser blanco de vandalismo sin que exista relación alguna con el propio futbolista.

El antecedente inmediato había sido la decapitación del busto, un episodio que ahora se repite con otro daño severo: esta vez en las piernas y el torso de la estatua del capitán argentino.

El hecho surge en medio de la tensión entre la AFA y el Gobierno Nacional, escenario que multiplicó murales y expresiones críticas vinculadas a fallos arbitrales y al título otorgado a Rosario Central.

En ese clima, parte de la discusión pública derivó hacia cuestionamientos a Claudio Tapia, aunque nada indica que el ataque a la estatua responda a esa disputa.

Los responsables del bar evitaron hacer declaraciones, molestos por el daño y por el trabajo que implicará restaurar nuevamente la figura.

