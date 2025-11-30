Renault deja de fabricar en Argentina tres autos que marcaron más de dos décadas

Renault Argentina confirmó oficialmente el fin de la fabricación de los tres modelos de autos particulares que se hacen en la histórica fábrica Santa Isabel, en la provincia de Córdoba. Será desde diciembre y es parte de la evolución estratégica del portafolio regional y de la preparación para una nueva etapa industrial.

Los Renault Sandero, Stepway y Logan dejarán de producirse desde diciembre, y finalizará así el proceso de renovación del portafolio de productos que la marca había anunciado en el lanzamiento del Renault Game Plan en Rio de Janeiro, en septiembre de 2023.

En ese momento, en el marco de la presentación del Renault Kardian, se anunció que para finales de 2026 estaría totalmente renovada la gama de vehículos.

La decisión de transformar las fábricas automotrices argentinas en productoras integrales de vehículos utilitarios livianos con una orientación focalizada en la exportación, llevó a Renault a promover el proyecto de una pickup de media tonelada, todavía conocida como Niágara Concepto, que se empezará a producir en el segundo semestre de 2026, y a dejar únicamente el exitoso furgón Kangoo que lidera holgadamente el segmento en el mercado argentino y este año se volvió a exportar a Brasil.

“La decisión de avanzar hacia el cierre de ciclo responde a la necesidad de alinear a nuestra Fábrica Santa Isabel con su nueva orientación como polo especializado en la producción de vehículos comerciales ligeros (LCV), como fuera oportunamente anunciado”, dijo la automotriz.

“Con cerca de 160 mil unidades fabricadas a lo largo de una década, Sandero, Logan y Stepway fueron referentes en el mercado argentino y regional, acompañando a cientos de miles de clientes argentinos, convirtiéndose en pilares de accesibilidad y fiabilidad para la marca”, agregó en su comunicado de prensa.