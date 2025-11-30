Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Información General

Renault deja de fabricar en Argentina tres autos que marcaron más de dos décadas

La necesidad de alinear a la Fábrica Santa Isabel con su nueva orientación llevó a la compañía a tomar esa decisión desde diciembre.

Renault deja de fabricar en Argentina tres autos que marcaron más de dos décadas
30 de Noviembre de 2025 | 16:00

Escuchar esta nota

Renault Argentina confirmó oficialmente el fin de la fabricación de los tres modelos de autos particulares que se hacen en la histórica fábrica Santa Isabel, en la provincia de Córdoba. Será desde diciembre y es parte de la evolución estratégica del portafolio regional y de la preparación para una nueva etapa industrial.

Los Renault Sandero, Stepway y Logan dejarán de producirse desde diciembre, y finalizará así el proceso de renovación del portafolio de productos que la marca había anunciado en el lanzamiento del Renault Game Plan en Rio de Janeiro, en septiembre de 2023.

En ese momento, en el marco de la presentación del Renault Kardian, se anunció que para finales de 2026 estaría totalmente renovada la gama de vehículos.

La decisión de transformar las fábricas automotrices argentinas en productoras integrales de vehículos utilitarios livianos con una orientación focalizada en la exportación, llevó a Renault a promover el proyecto de una pickup de media tonelada, todavía conocida como Niágara Concepto, que se empezará a producir en el segundo semestre de 2026, y a dejar únicamente el exitoso furgón Kangoo que lidera holgadamente el segmento en el mercado argentino y este año se volvió a exportar a Brasil.

“La decisión de avanzar hacia el cierre de ciclo responde a la necesidad de alinear a nuestra Fábrica Santa Isabel con su nueva orientación como polo especializado en la producción de vehículos comerciales ligeros (LCV), como fuera oportunamente anunciado”, dijo la automotriz.

LE PUEDE INTERESAR

Los números de la suerte del domingo 30 de febrero de 2025, según el signo del zodíaco

LE PUEDE INTERESAR

Farmacéuticos bonaerenses llaman a reforzar la confianza en las vacunas y combatir la desinformación

“Con cerca de 160 mil unidades fabricadas a lo largo de una década, Sandero, Logan y Stepway fueron referentes en el mercado argentino y regional, acompañando a cientos de miles de clientes argentinos, convirtiéndose en pilares de accesibilidad y fiabilidad para la marca”, agregó en su comunicado de prensa.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Hagan pasillo: Estudiantes, en semifinales

Cuándo asumirá Anacleto en Gimnasia y quienes son los nombres que integrarán la nueva CD

Dolor el rock local: quién era el músico platense que murió tocando en vivo

El Pincha espera rival: ¿habrá clásico platense en semis?

Una mañana con Saru, una de las golden que visitan el Hospital de Niños

El cuádruple femicidio de La Plata que conmocionó el país: comienzo el juicio al remisero, acusado de mentir

Citas, amor y sexo: después del medio siglo de vida

Los niveles de ruido en el centro de La Plata, muy por encima de lo saludable
+ Leidas

Arrasó Anacleto: es el nuevo presidente tripero

VIDEO.- Hagan pasillo: Estudiantes, en semifinales

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes de La Plata

Fórmula 1: Colapinto finalizó decimocuarto en el GP de Qatar

Barracas Central no puede jugar la Copa Sudamericana: el requisito que lo deja afuera

Apoyado en su oficio de equipo duro, ratificó que la ambición es otro título

Diez consejos para salir a comprar casa o departamento

Cuándo asumirá Anacleto en Gimnasia y quienes son los nombres que integrarán la nueva CD
Últimas noticias de Información General

Más calor que lo normal en la Costa Atlántica este verano: el pronóstico del SMN

Farmacéuticos bonaerenses llaman a reforzar la confianza en las vacunas y combatir la desinformación

Identificaron a una nueva especie de sapo cornudo

Agrimensura: nuevas autoridades y más impulsos para la formación
La Ciudad
Aumenta la nafta desde mañana: el impacto de la suba en la Región y cuánto costará llenar un tanque
Nuevo juez para un juzgado vacante: pliego enviado al Concejo de La Plata
Peligro en Arturo Seguí: un poste de luz cedió y quedó inclinado sobre una vivienda
Los números de hoy domingo del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea
Domingo inestable en La Plata: cielo nublado y probabilidad de lluvias durante toda la jornada
Policiales
Cayó "El Rengo" y su cómplice tras robar una moto en Ensenada
El cuádruple femicidio de La Plata que conmocionó el país: comienzo el juicio al remisero, acusado de mentir
Profundizan la causa contra un policía de la Vial
Impactante vuelco en La Plata: un auto chocó contra un árbol y terminó de costado en plena avenida 60
De golpe en golpe en La Plata: en Barrio Norte están al borde del nocaut
Espectáculos
La China Suárez e Icardi celebraron un año juntos y despertaron rumores de compromiso
Abel Pintos se sentó en la mesa de Mirtha y su confesión sorprendió a todos
Misión cuarteto: La Mona le sacó lustre al Único
Diciembre en la tevé: las Fiestas llegan con regalos para todos en la pantalla chica
Casas, cuentas y secretos: los 100 millones de dólares de Anderson y Demichelis
Deportes
Destrozaron una estatua de Messi en Mar del Plata
Boca vs Argentinos, con el objetivo de llegar a la semifinal: hora, formaciones y TV
Fórmula 1: Colapinto finalizó decimocuarto en el GP de Qatar
El Pincha espera rival: ¿habrá clásico platense en semis?
Cuándo asumirá Anacleto en Gimnasia y quienes son los nombres que integrarán la nueva CD

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla