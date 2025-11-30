Aumenta la nafta desde mañana: el impacto de la suba en la Región y cuánto costará llenar un tanque
El reporte trimestral del clima que elaboró el Servicio Meteorológico Nacional para este verano trae buenas noticias para aquellos que opten por la Costa Atlántica como destino para sus vacaciones: los más probable es que las temperaturas se ubiquen por encima de lo normal, mientras que las lluvias no superarán el promedio histórico.
La Costa Atlántica, destino elegido cada verano por millones de argentinos y que reúne playas extensas, médanos y balnearios como San Clemente, Costa del Este, San Bernardo, Pinamar, Cariló, Villa Gesell, Miramar y Mar del Plata, figura también en la proyección climática del SMN para la próxima temporada.
El pronóstico extendido del SMS tiene validez para el lapso entre diciembre y el fin de febrero, por lo que coincide casi exactamente con la temporada de verano.
En esta franja, que cada año concentra el mayor movimiento turístico del país, el organismo estima una probabilidad cercana al 40% de que las lluvias se mantengan dentro de los valores normales.
El dato respecto de la temperatura en las ciudades de la Costa atlántica bonaerense marca una probabilidad de entre el 40 y el 45% de que se den valores por encima del promedio.
Qué significan “normal”, “superior” e “inferior”
El informe del SMN explicó que las categorías se definen a partir de terciles, es decir, dividiendo en tres partes iguales los datos históricos de temperatura y precipitación ordenados de menor a mayor.
El organismo remarcó que un pronóstico “inferior a la normal” no implica ausencia total de lluvias, ni uno “superior” garantiza eventos extremos continuos. Se trata de tendencias probabilísticas, no de valores puntuales.
POR MES*
