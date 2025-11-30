Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Uno por uno, los aumentos que llegarán en diciembre: prepagas, transportes, servicios públicos y alquileres

30 de Noviembre de 2025 | 19:02

Escuchar esta nota

 

El último mes del 2025 inicia mañana y viene con aumentos en distintos rubros. Cuáles son los servicios que suben, desde las prepagas hasta las tarifas de luz y gas.

Prepagas

Según se supo, las principales empresas de medicina prepaga ya definieron los aumentos en sus cuotas a partir de diciembre.

Los aumentos vienen en sintonía con el último dato de inflación de octubre difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) puesto en 2,3% para el décimo mes del año, las principales prepagas del país ya definieron sus incrementos en los valores de sus planes.

Los márgenes para aumentar el valor en las cuotas de los afiliados viene quedando por encima de la inflación en el rubro de Salud.

Según lo difundido por el INDEC, en octubre subió 1,5% en el Gran Buenos Aires (GBA) y 1,8% a nivel nacional. En lo que va del año, acumula un alza del 22,7% y contra el mismo mes del año anterior 28,9%.

Sin embargo, los incrementos en los valores de sus planes muestra una tendencia ya consolidada, que es de una desaceleración respecto de los meses previos en donde llegaron a duplicar los valores.

De esta manera, el valor de las cuotas queda en sintonía con el IPC de octubre:

-Galeno: 2,3%.

-Swiss Medical: 2,3%.

-OSDE: 2,1% a nivel nacional y 2,5% en la región de la Patagonia.

-Prevención Salud: 2,3%.

-Avalian: 2,3%.

-Hospital Alemán: 2,3%.

-Sociedad Italiana: 2,3%.

-Sancor: 2,3% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Sin embargo, hubo una empresa de medicina prepaga le informó al Gobierno sobre los ajustes en sus valores mensuales que quedó por encima del último dato de inflación.

Se trata de Accord Salud, que incrementó su valor un 2,4% y se posiciona 0,1 puntos porcentuales (p.p.) por encima del IPC.

Transporte

El lunes vuelven a aumentar los colectivos, subtes y peajes de la Ciudad, al igual que en la provincia de Buenos Aires.

El ajuste que se aplica es del 2% más el índice de inflación, por lo que el incremento esta vez será del 4,3%, al tiempo que el mismo aumento se aplicará en la provincia de Buenos Aires, que para el mes entrante le agregó una suba adicional del 10%.

Colectivos: el boleto mínimo de colectivos en la Ciudad costará $593,52, mientras que en el Gran Buenos Aires (GBA) el costo será de $658.

Para las 30 líneas de colectivos que gestiona el Gobierno porteño, el boleto iniciará en $593 y escalará hasta $760.

-0 a 3 kilómetros: $593,52.

-3 a 6 kilómetros: $659,5.

-6 a 12 kilómetros: $710,31.

-12 a 27 kilómetros: $761,15.

Para las líneas del 200 en adelante que circulen dentro del AMBA y en los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada el boleto mínimo comenzará en $650.

-0 a 3 kilómetros: $658,44.

-3 a 6 kilómetros: $733,5.

-6 a 12 kilómetros: $790.

-12 a 27 kilómetros: $846,57.

-más de 27 kilómetros: $902,73.

Subte y autopistas en CABA: el costo del viaje en subte se va a $1.206. En cuanto a los peajes, en hora pico costarán $4.912,67 en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo, y $2.042,38 en la autopista Illia.

Servicios públicos

Las facturas de electricidad y gas seguirán con sus actualizaciones mensuales, tomando como referencia la inflación. Los incrementos para diciembre quedaron establecidos por una serie de resoluciones del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) y ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas).

Las facturas eléctricas recibirán un aumento del 3,6% para Edenor y del 3,53% para Edesur con relación a los precios pagados en noviembre.

El impacto final en las boletas dependerá de la categoría de casa usuario. Los de Nivel 1 pagarán la tarifa plena, mientras que Nivel 2 y Nivel 3 mantiene bonificaciones pero atados a los rangos de consumo.

En ese sentido, el Gobierno presentó el nuevo esquema de subsidios focalizados en hogares vulnerables, en el marco del período de transición hacia subsidios focalizados, y dispuso la consulta pública en donde será sometido el nuevo diseño.

Dejarán de existir los niveles N1, N2 y N3 y pasarán a estar ubicados en dos grandes grupos: hogares con subsidios y hogares sin subsidios. Se espera implementar este nuevo esquema a partir del 2026.

Alquileres

Los inquilinos que hayan firmado contratos regidos por la derogada ley que regulaba al mercado de alquileres tendrán que afrontar un incremento del 28,67% para el último mes del año. De esta manera, se consolida la desaceleración en el incremento de los alquileres.

