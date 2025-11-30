Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Cuándo asumirá Carlos Anacleto en Gimnasia y quienes son los nombres que integrarán la nueva CD

30 de Noviembre de 2025 | 14:13

Escuchar esta nota

Carlos Anacleto es el nuevo presidente de Gimnasia. En una jornada con masiva concurrencia de socios al Polideportivo, se impuso con contundencia al lograr el 74,06 % de los votos al sumar 5.739 sufragios.

La lista de Usina Tripera gobernará a Gimnasia hasta diciembre de 2028. Carlos Anacleto estará acompañado por Guillermo Ibáñez, Ricardo Casal y Josefina Paz Gaskín en las Vicepresidencias.

Los Vocales titulares serán Ramiro Geneyro, Pablo Storino, Alberto Altuve, Jorge Chambó, Ignacio De Nicola, Melina Mallamace, Roberto Martini, Mariano San Martín, Sergio Lamoglie, Nahuel Conti, Oscar Fernandez Vilar, Martín Miranda y Eduardo Achilli Lucas.

En cuanto a los Vocales suplentes, serán Javier Stazzone, Miguel Dueñas Bietti, Jose Luis Ortiz, Carlos Ochoa, Federico Zingoni, Juan Ignacio Anacleto y Germán Bruno.

Adrian Lambolla, Martín Napolitano y Hernán Vicente serán los Revisores de Cuentas titulares, mientras que los suplentes serán Miguel Tagliaferro y Laura Durso.

El Jurado de Honor estará integrado por Leandro Rubio, Daniel Galli, Nora Duymovich, Carlos Arturo Altuve y Gabriel Simiele como titulares, mientras que Gabriel Azzurro e Ignacio Formigo serán los miembros suplentes.

Anoche mismo se desarrolló la Asamblea que proclamó a los electos y la asunción formal será -casi con seguridad- el jueves próximo.

Anacleto: "Hay que pacificar y tratar de unir"

Arrasó Anacleto: es el nuevo presidente tripero
