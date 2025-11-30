Internaron de urgencia al José Alperovich

El ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, quien cumple arresto domiciliario tras ser condenado a 16 años de prisión, fue internado de urgencia este domingo en el Hospital Italiano de la Capital Federal.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el ex mandatario provincial, que acaba de casarse recientemente con la ex Gran Hermano Marianela Mirra, debió ser internado de urgencia debido a una complicación intestinal, por la que tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica.

Justamente su esposa, la ex Gran Hermano, lo acompañaba en la clínica, según las imágenes que dio a conocer este mismo domingo el periodista Ángel de Brito.

“Les cuento más en mi IG. Alperovich internado”, publicó el periodista en “X” para luego en Instagram compartir una imagen y agregar: “Marianela Mirra en el piso 4 del Italiano. Alperovich apendicitis”.

Alperovich, de 70 años de edad y gobernador tucumano entre 2003 y 2015, cumple una condena firme de 16 años de prisión por haber sido hallado culpable en el caso por la violación de una sobrina suya.