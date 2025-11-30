Nuevo juez para un juzgado vacante: pliego enviado al Concejo de La Plata

La vacancia del Juzgado de Faltas N° 3 quedó abierta hace siete años, tras la renuncia del último magistrado. Mientras tanto, sus funciones fueron asumidas por subrogancia.

Ahora, con la propuesta formal del Ejecutivo municipal, se busca cubrir esa plaza con un profesional que, según el expediente, “reúne las condiciones éticas y de idoneidad necesarias para el cargo”.

El perfil del candidato

Berstein es abogado —con título de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP)— y docente interino de Derecho Comercial II en esa casa de estudios. Además, se desempeñó como director de Fiscalización y Prevención de Lavado de Activos en el Ministerio de Justicia bonaerense hasta fines de 2024.

Complementa su trayectoria su paso por un estudio jurídico privado, lo que suma experiencia al currículum presentado.

Estado de la iniciativa y próximo tratamiento

El pliego fue aprobado en comisión legislativa y quedó habilitado para su tratamiento en sesión ordinaria. Si consigue la votación favorable, Berstein asumirá como juez de faltas en los próximos días.

El tratamiento del expediente coincidirá con otros temas importantes en la agenda del Concejo, entre ellos la reforma del código urbano y los deliberados presupuestarios.