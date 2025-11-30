Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Estudiantes de Río Cuarto ascendió a la Primera División: le ganó la serie a Deportivo Madryn

Estudiantes de Río Cuarto ascendió a la Primera División: le ganó la serie a Deportivo Madryn
30 de Noviembre de 2025 | 19:13

Escuchar esta nota

Estudiantes de Río Cuarto igualó este domingo como visitante por 1-1 ante Deportivo Madryn en un partido correspondiente a la vuelta de la final del Reducido de la Primera Nacional, llevado a cabo en el estadio Abel Sastre y ascendió a la Primera División del fútbol argentino.

En el encuentro, los goles los convirtieron Luis Silba para el ‘Aurinegro’, a los 18 minutos del segundo tiempo, y Agustín Morales para el cuadro cordobés, a los 40’ del mismo periodo.

Por su parte, Federico Recalde se fue expulsado por doble amonestación a los 36 minutos del complemento y dejó a los locales con diez jugadores.

Los dirigidos por Iván Delfino consiguieron el ascenso a la Liga Profesional 2026 debido al resultado obtenido en la ida cuando, en condición de local, lograron imponerse por 2-0 gracias a los tantos de Tomás González y Juan Antonini.

En el primer tiempo, Estudiantes de Rio Cuarto generó las ocasiones más claras de peligro y estuvo cerca de golpear primero, lo que hubiese significado el 3-0 global y prácticamente la definición de la serie.

No obstante, el guardameta del ‘Aurinegro’, Yair Bonnin se vistió de héroe y contuvo en tres oportunidades los remates del paraguayo Javier Ferreira para mantener el cero. Además, Federico Recalde, volante de los locales, se arrojó al suelo para tapar un remate sobre la línea por parte de Agustín Fontana.

De esta manera, el encuentro se fue al descanso con paridad en el resultado, pero con el cuadro visitante cómodo con el mismo producto del triunfo obtenido en la ida por 2-0, que lo dejó al borde del ascenso a la Liga Profesional.

Sin embargo, el cotejo recuperó dinamismo cuando a los 18 minutos apareció Luis ‘El Tanque’ Silba con un remate de tijera para batir al guardameta Brian Olivera y dejar a su equipo a un gol de los penales.

En el mejor momento de Deportivo Madryn, Recalde debió abandonar el terreno de juego del Abel Sastre debido a que fue expulsado por doble amonestación por el árbitro Facundo Tello. El impacto por el hombre de menos tuvo rápida incidencia dado que a los cuatro minutos los de Rio Cuarto encontraron el empate con gol de Agustín Morales.

El final del duelo se vio afectado por incidentes que protagonizó la parcialidad local, quienes arrojaron proyectiles hacia el terreno de juego. Acto seguido, la Policía debió intervenir para evitar que los incidentes pasaran a mayores.

Síntesis de Deportivo Madryn – Estudiantes RC

Dep. Madryn: Yair Bonnin; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Santiago Postel, Diego Martínez; Bruno Juncos, Federico Recalde, Nazareno Solís, Diego Crego; Germán Rivero y Luis Silba. DT: Leandro Gracián.

Estudiantes (RC): Brian Olivera; Sergio Ojeda, Gonzalo Maffini, Juan Antonini, Lucas Angelini, Martín Garnerone, Alejandro Cabrera; Tomás González, Lucas González, Javier Ferreira y Mauro Valiente. DT: Iván Delfino.

Gol en el segundo tiempo: 18m Luis Silba (D); 40m Agustín Morales (E).

Cambio en el primer tiempo: 39m Agustín Fontana por Lucas González (E);

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Juan Galeano por Diego Martinez (D); 08m Ezequiel Montagna por Bruno Juncos (D); 17m Álvaro Cuello por Javier Ferreira (E); 26m Elias Ayala por Agustín Sosa (D); 30m Fabio Vázquez por Martín Garnerone (E); 30m Agustín Morales por Tomas Gonzalez (E); 30m Facundo Cobos por Mauro Valiente (E); 45m Thiago Yossen por Nazareno Solís (D); 45m Juan Galeano por Agustín Sosa (D).

Incidencias en el segundo tiempo: 36m Federico Recalde expulsado (D).

Dep. Madryn 1 – 1 Estudiantes (RC)

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Nicolás Lamolina

Estadio: Abel Sastre

