Estudiantes espera rival: ¿habrá clásico platense en semifinal del Torneo Clausura?

Deberá aguantar hasta mañana el partido en el que Gimnasia visitará a Barracas Central. Sea quien sea, el León será visitante
Estudiantes derrotó a Central Córdoba en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por los cuartos de final del Torneo Clausura, y consiguió el pasaje a las semifinales, ahora, los dirigidos por Eduardo Domínguez esperan rival, que se definirá mañana por la tarde. ¿Habrá clásico?.
Tras el triunfo en el Norte argentino, el Pincha sigue en camino en el campeonato local, y juega por tercera vez en la era Domínguez, una instancia de esta magnitud. En este sentido, anteriormente enfrentó a Boca en dos oportunidades: primero en Copa Argentina 2023 y en la Copa de La Liga 2024, donde en ambas, se quedó con el pase a la final.
De esta forma, mientras Estudiantes comienza con los preparativos para el próximo compromiso, aguarda por su contrincante, que se definirá mañana por la tarde, cuando Barracas Central y Gimnasia se midan en el Estadio Claudio Chiqui Tapia. De concretarse una victoria por parte del Lobo, se jugaría por segunda vez en el año, el clásico de la Ciudad. El mismo se desarrollaría en el Estadio del Bosque, debido a la ventaja deportiva. Siguiendo esta misma línea, los dirigidos técnicamente por Fernando Zaniratto culminaron en la séptima colocación de la tabla de la Zona B, un puesto por delante del Pincha en el Grupo A.
Cabe recordar, que uno de los últimos antecedentes entre los equipos de la Capital bonaerense en partidos de mata mata -de darse los resultados-, fue en 2014, por la segunda fase de la Copa Sudamericana. El primer partido fue igualdad sin goles en el Juan Carmelo Zerillo. En tanto que la vuelta, en el Estadio de 25 y 532 fue victoria del elenco albirrojo con gol del uruguayo Diego Vera.
Por otro lado, de darse un triunfo de Barracas Central ante el Tripero, será el rival de Estudiantes en las semifinales del cermaten. El partido se disputará en la cancha del Guapo, ya que los comandados por Rubén Darío Insúa, terminaron mejor posicionados en el grupo que compartieron. Barracas sexto, y octavo el Pincha. A su vez, sería la segunda vez que se enfrenten por partidos de eliminación directa. La primera vez fue en la tercera ronda de la Copa Competencia 1918, donde el León ganó 2-0 en el viejo Estadio UNO, con un doblete de Gallo.
Por haber salido octavo en la Zona A, el Pincha jugará la semifinal como visitante
Mientras que la segunda vez, más acá en el tiempo, fue el 20 de abril del año pasado, por los cuartos de final de la Copa de La Liga, en el Estadio Ciudad de Vicente López. Aquella tarde en zona norte, los dirigidos por el Barba se impusieron categoricamente 3-0 ante Barracas. Los goles los anotaron: Guido Carrillo en dos oportunidades, y Javier Correa en el ocaso del encuentro. De esta forma, a la espera del partido de mañana, Estudiantes aguarda con ansias por conocer a su rival en las semifinales del Torneo Clausura, donde uno de los temas de conversación en la mesa de los platenses, y el futbolero en general, es de la posibilidad de que se dispute el clásico de la Ciudad de La Plata.
