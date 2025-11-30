Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Estudiantes espera rival: ¿habrá clásico platense en semifinal del Torneo Clausura?

Deberá aguantar hasta mañana el partido en el que Gimnasia visitará a Barracas Central. Sea quien sea, el León será visitante

Estudiantes espera rival: ¿habrá clásico platense en semifinal del Torneo Clausura?

Estudiantes se hizo fuerte en Santiago del Estero / Fotobaires

30 de Noviembre de 2025 | 14:16

Estudiantes derrotó a Central Córdoba en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por los cuartos de final del Torneo Clausura, y consiguió el pasaje a las semifinales, ahora, los dirigidos por Eduardo Domínguez esperan rival, que se definirá mañana por la tarde. ¿Habrá clásico?.

Tras el triunfo en el Norte argentino, el Pincha sigue en camino en el campeonato local, y juega por tercera vez en la era Domínguez, una instancia de esta magnitud. En este sentido, anteriormente enfrentó a Boca en dos oportunidades: primero en Copa Argentina 2023 y en la Copa de La Liga 2024, donde en ambas, se quedó con el pase a la final.

De esta forma, mientras Estudiantes comienza con los preparativos para el próximo compromiso, aguarda por su contrincante, que se definirá mañana por la tarde, cuando Barracas Central y Gimnasia se midan en el Estadio Claudio Chiqui Tapia. De concretarse una victoria por parte del Lobo, se jugaría por segunda vez en el año, el clásico de la Ciudad. El mismo se desarrollaría en el Estadio del Bosque, debido a la ventaja deportiva. Siguiendo esta misma línea, los dirigidos técnicamente por Fernando Zaniratto culminaron en la séptima colocación de la tabla de la Zona B, un puesto por delante del Pincha en el Grupo A.

Cabe recordar, que uno de los últimos antecedentes entre los equipos de la Capital bonaerense en partidos de mata mata -de darse los resultados-, fue en 2014, por la segunda fase de la Copa Sudamericana. El primer partido fue igualdad sin goles en el Juan Carmelo Zerillo. En tanto que la vuelta, en el Estadio de 25 y 532 fue victoria del elenco albirrojo con gol del uruguayo Diego Vera.

Por otro lado, de darse un triunfo de Barracas Central ante el Tripero, será el rival de Estudiantes en las semifinales del cermaten. El partido se disputará en la cancha del Guapo, ya que los comandados por Rubén Darío Insúa, terminaron mejor posicionados en el grupo que compartieron. Barracas sexto, y octavo el Pincha. A su vez, sería la segunda vez que se enfrenten por partidos de eliminación directa. La primera vez fue en la tercera ronda de la Copa Competencia 1918, donde el León ganó 2-0 en el viejo Estadio UNO, con un doblete de Gallo.

 

Por haber salido octavo en la Zona A, el Pincha jugará la semifinal como visitante

 

Mientras que la segunda vez, más acá en el tiempo, fue el 20 de abril del año pasado, por los cuartos de final de la Copa de La Liga, en el Estadio Ciudad de Vicente López. Aquella tarde en zona norte, los dirigidos por el Barba se impusieron categoricamente 3-0 ante Barracas. Los goles los anotaron: Guido Carrillo en dos oportunidades, y Javier Correa en el ocaso del encuentro. De esta forma, a la espera del partido de mañana, Estudiantes aguarda con ansias por conocer a su rival en las semifinales del Torneo Clausura, donde uno de los temas de conversación en la mesa de los platenses, y el futbolero en general, es de la posibilidad de que se dispute el clásico de la Ciudad de La Plata.

LEA TAMBIÉN

VIDEO.- Hagan pasillo: Estudiantes, en semifinales
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Anacleto ganó por amplio margen y es el nuevo presidente de Gimnasia: resultados mesa a mesa:

Con oficio, solidez y valentía Estudiantes venció a Central Córdoba 1 a 0 y ratificó su apetito de gloria

Tragedia y dolor en el rock platense: murió un músico durante un show en un bar céntrico

La Plata: empleada doméstica montó un falso robo de operarios y la descubrieron por una cámara oculta
+ Leidas

Arrasó Anacleto: es el nuevo presidente tripero

VIDEO.- Hagan pasillo: Estudiantes, en semifinales

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes de La Plata

Fórmula 1: Colapinto finalizó decimocuarto en el GP de Qatar

Apoyado en su oficio de equipo duro, ratificó que la ambición es otro título

Barracas Central no puede jugar la Copa Sudamericana: el requisito que lo deja afuera

Domínguez: “El equipo habla donde le corresponde hablar”

Diez consejos para salir a comprar casa o departamento
Últimas noticias de Deportes

Boca vs Argentinos, con el objetivo de llegar a la semifinal: hora, formaciones y TV

Fórmula 1: Colapinto finalizó decimocuarto en el GP de Qatar

Cuándo asumirá Anacleto en Gimnasia y quienes son los nombres que integrarán la nueva CD

Messi agranda su leyenda: nuevo título y récord de asistencias
La Ciudad
Aumenta la nafta desde mañana: el impacto de la suba en la Región y cuánto costará llenar un tanque
Nuevo juez para un juzgado vacante: pliego enviado al Concejo de La Plata
Peligro en Arturo Seguí: un poste de luz cedió y quedó inclinado sobre una vivienda
Los números de hoy domingo del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea
Domingo inestable en La Plata: cielo nublado y probabilidad de lluvias durante toda la jornada
Policiales
El cuádruple femicidio de La Plata que conmocionó el país: comienzo el juicio al remisero, acusado de mentir
Profundizan la causa contra un policía de la Vial
Impactante vuelco en La Plata: un auto chocó contra un árbol y terminó de costado en plena avenida 60
De golpe en golpe: en Barrio Norte están al borde del nocaut
El curioso pedido de un ladrón: “Contá hasta 300”
Espectáculos
La China Suárez e Icardi celebraron un año juntos y despertaron rumores de compromiso
Abel Pintos se sentó en la mesa de Mirtha y su confesión sorprendió a todos
Misión cuarteto: La Mona le sacó lustre al Único
Diciembre en la tevé: las Fiestas llegan con regalos para todos en la pantalla chica
Casas, cuentas y secretos: los 100 millones de dólares de Anderson y Demichelis
Política y Economía
Panorama económico: inversores desesperados en la búsqueda de algo que pueda dar ganancia
Afirman que Kirchner recibía U$S 2 millones cada semana
Indagaron a ex funcionarios de la ANDIS
Paulón: “Una causa puede avanzar o dormir”
El empleo estatal estará “a tiro” de la motosierra el año que viene

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla