Barracas Central no puede jugar la Copa Sudamericana: el requisito que lo deja afuera

El club debe tener un equipo de fútbol femenino en competiciones oficiales. Algo impuesto por la CONMBEBOL desde 2019
Con la clasificación de Barracas Central a la Copa Sudamericana 2026, el club deberá cumplir con uno de los requisitos estructurales establecidos por la Conmebol desde 2019: contar con un equipo de fútbol femenino inscripto y compitiendo oficialmente en los torneos reconocidos por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El reglamento forma parte del Sistema de Licencias de Clubes que la Conmebol implementó para elevar los estándares de desarrollo, infraestructura y organización en todo el continente.
Entre los puntos obligatorios, la sección de “Desarrollo del Fútbol Femenino” exige que cada institución participante de competencias internacionales posea un plantel femenino en actividad, inscrito en ligas avaladas por su asociación nacional.
En la actualidad, Barracas Central no figura con un equipo de fútbol femenino en ninguna de las categorías oficiales del fútbol femenino de AFA, por lo que deberá regularizar esta situación antes de elevar su solicitud de licencia para la temporada 2026.
La exigencia incluye, además de la inscripción formal, la presentación de estructura técnica, médica y administrativa, junto con el calendario de competencia del plantel femenino.
Casos recientes, como el de Patronato de Paraná, que debió crear su rama femenina tras clasificarse a la Copa Libertadores 2023, marcan el antecedente de que Conmebol no otorga excepciones: sin equipo femenino en competencia, la licencia internacional no es aprobada y el club pierde el derecho a disputar torneos continentales.
Barracas deberá iniciar el proceso de constitución, inscripción y participación del plantel femenino durante el próximo año competitivo para llegar en regla a la revisión final de licencias. La Conmebol suele cerrar las evaluaciones administrativas en el semestre previo al inicio de las competencias, por lo que el club contará con un período acotado para cumplir con todos los requisitos.
Con la clasificación ya asegurada dentro del cupo argentino para la Sudamericana 2026, el cumplimiento de este punto reglamentario se convierte en un paso obligatorio para que Barracas pueda disputar, por primera vez en su historia, un torneo internacional.
