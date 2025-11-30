Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Barracas Central no puede jugar la Copa Sudamericana: el requisito que lo deja afuera

El club debe tener un equipo de fútbol femenino en competiciones oficiales. Algo impuesto por la CONMBEBOL desde 2019

Barracas Central no puede jugar la Copa Sudamericana: el requisito que lo deja afuera
30 de Noviembre de 2025 | 10:13

Escuchar esta nota

Con la clasificación de Barracas Central a la Copa Sudamericana 2026, el club deberá cumplir con uno de los requisitos estructurales establecidos por la Conmebol desde 2019: contar con un equipo de fútbol femenino inscripto y compitiendo oficialmente en los torneos reconocidos por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El reglamento forma parte del Sistema de Licencias de Clubes que la Conmebol implementó para elevar los estándares de desarrollo, infraestructura y organización en todo el continente.

Entre los puntos obligatorios, la sección de “Desarrollo del Fútbol Femenino” exige que cada institución participante de competencias internacionales posea un plantel femenino en actividad, inscrito en ligas avaladas por su asociación nacional.

En la actualidad, Barracas Central no figura con un equipo de fútbol femenino en ninguna de las categorías oficiales del fútbol femenino de AFA, por lo que deberá regularizar esta situación antes de elevar su solicitud de licencia para la temporada 2026.

La exigencia incluye, además de la inscripción formal, la presentación de estructura técnica, médica y administrativa, junto con el calendario de competencia del plantel femenino.

Casos recientes, como el de Patronato de Paraná, que debió crear su rama femenina tras clasificarse a la Copa Libertadores 2023, marcan el antecedente de que Conmebol no otorga excepciones: sin equipo femenino en competencia, la licencia internacional no es aprobada y el club pierde el derecho a disputar torneos continentales.

LE PUEDE INTERESAR

La agenda deportiva del domingo llena el calendario de "finales": partidos, horarios y TV

LE PUEDE INTERESAR

Franco Colapinto largará desde el Pit Lane en el Gran Premio de Qatar: horario de la carrera

Barracas deberá iniciar el proceso de constitución, inscripción y participación del plantel femenino durante el próximo año competitivo para llegar en regla a la revisión final de licencias. La Conmebol suele cerrar las evaluaciones administrativas en el semestre previo al inicio de las competencias, por lo que el club contará con un período acotado para cumplir con todos los requisitos.

Con la clasificación ya asegurada dentro del cupo argentino para la Sudamericana 2026, el cumplimiento de este punto reglamentario se convierte en un paso obligatorio para que Barracas pueda disputar, por primera vez en su historia, un torneo internacional.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Anacleto ganó por amplio margen y es el nuevo presidente de Gimnasia: resultados mesa a mesa:

Con oficio, solidez y valentía Estudiantes venció a Central Córdoba 1 a 0 y ratificó su apetito de gloria

Tragedia y dolor en el rock platense: murió un músico durante un show en un bar céntrico

Dolor el rock local: quién era el músico platense que murió tocando en vivo

La Plata: empleada doméstica montó un falso robo de operarios y la descubrieron por una cámara oculta
+ Leidas

VIDEO.- Hagan pasillo: Estudiantes, en semifinales

Arrasó Anacleto: es el nuevo presidente tripero

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes de La Plata

Franco Colapinto largará desde el Pit Lane en el Gran Premio de Qatar: horario de la carrera

Apoyado en su oficio de equipo duro, ratificó que la ambición es otro título

Domínguez: “El equipo habla donde le corresponde hablar”

Muerte sobre el escenario en un bar

Impactante vuelco en La Plata: un auto chocó contra un árbol y terminó de costado en plena avenida 60
Últimas noticias de Deportes

Verón: "Tapia y Toviggino quieren tener cautivos a los clubes tirándoles migajas"

La agenda deportiva del domingo llena el calendario de "finales": partidos, horarios y TV

Franco Colapinto largará desde el Pit Lane en el Gran Premio de Qatar: horario de la carrera

VIDEO.- Hagan pasillo: Estudiantes, en semifinales
La Ciudad
Nuevo juez para un juzgado vacante: pliego enviado al Concejo de La Plata
Peligro en Arturo Seguí: un poste de luz cedió y quedó inclinado sobre una vivienda
Los números de hoy domingo del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea
Domingo inestable en La Plata: cielo nublado y probabilidad de lluvias durante toda la jornada
Diez consejos para salir a comprar casa o departamento
Espectáculos
Abel Pintos se sentó en la mesa de Mirtha y su confesión sorprendió a todos
Misión cuarteto: La Mona le sacó lustre al Único
Diciembre en la tevé: las Fiestas llegan con regalos para todos en la pantalla chica
Casas, cuentas y secretos: los 100 millones de dólares de Anderson y Demichelis
China Suárez: “A Mauro le encantaron mis desnudos”
Política y Economía
Panorama económico: inversores desesperados en la búsqueda de algo que pueda dar ganancia
Afirman que Kirchner recibía U$S 2 millones cada semana
Indagaron a ex funcionarios de la ANDIS
Paulón: “Una causa puede avanzar o dormir”
El empleo estatal estará “a tiro” de la motosierra el año que viene
Policiales
Profundizan la causa contra un policía de la Vial
Impactante vuelco en La Plata: un auto chocó contra un árbol y terminó de costado en plena avenida 60
De golpe en golpe: en Barrio Norte están al borde del nocaut
El curioso pedido de un ladrón: “Contá hasta 300”
Una empleada infiel y dos operarios truchos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla