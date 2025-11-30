Messi agranda su leyenda: nuevo título y récord de asistencias

Cuándo asumirá Anacleto en Gimnasia y quienes son los nombres que integrarán la nueva CD
Cuándo asumirá Anacleto en Gimnasia y quienes son los nombres que integrarán la nueva CD
Tras consagrarse en la Conferencia Este de la MLS con el Inter Miami , el astro argentino amplió su número de asistencias a 405 y ayudó al equipo a llegar a su primera final del campeonato estadounidense
Escuchar esta nota
“Que de la mano de Leo Messi, todos la vuelta vamos a dar”. La frase, coreada en cada estadio que pisa, volvió a cobrar sentido mientras el astro argentino escribía otro capítulo histórico en su carrera. Esta vez, por partida doble: no solo condujo al Inter Miami a su primera final de la MLS Cup, sino que además alcanzó un récord mundial absoluto al llegar a las 405 asistencias oficiales. Una cifra que no solo lo ubica en la cima del ranking global, sino que confirma, una vez más, que Messi es una máquina inagotable de fútbol.
Ayer, durante la cálida noche de Florida, "Las Garzas" golearon 5 a 1 a New York City FC y se consagraron campeón de la Conferencia Este, un logro que marca un antes y un después para un club que apenas cuenta con ocho años de vida. En esa noche histórica, Messi volvió a ser determinante: dio un pase magistral al argentino Mateo Silvetti y sumó otra participación clave dentro de una temporada en la que ya acumula 39 intervenciones directas en goles.
El resultado se construyó con un hat-trick de Tadeo Allende, un tanto del propio Silvetti y otro del venezolano Telasco Segovia. Una producción colectiva sólida que le permitió al Inter Miami confirmar su condición de mejor equipo de la fase regular y asegurarse un beneficio crucial: jugar la final en su estadio, el Chase Center, el próximo fin de semana.
El rival será Vancouver Whitecaps, que tiene a Thomas Müller como figura principal. El alemán, que mantiene un historial favorable contra Messi - con siete triunfos en diez enfrentamientos, incluida la final del Mundial 2014 - anticipó el cruce con entusiasmo: “Es una final que deseaba”, aseguró en la previa.
Más allá de ese pasado, el presente muestra a un Messi pleno, competitivo y líder de un equipo que busca su primer gran título nacional. Su récord de 405 asistencias no solo amplía una marca difícil de igualar: confirma que, a los 38 años, el rosarino sigue siendo el motor creativo más influyente del planeta.
Ahora, con la final a la vuelta de la esquina: ¿podrá Messi guiar al Inter Miami al primer título de MLS de su historia?
