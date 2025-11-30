Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Reforma laboral

Pymes alertan contra la industria del juicio

Pymes alertan contra la industria del juicio
30 de Noviembre de 2025 | 04:15
Edición impresa

Más allá del hermetismo con el cual se maneja el Gobierno respecto de la reforma laboral, que se presentaría recién el 9 de diciembre, junto con otras propuestas del Pacto de Mayo, el problema de la litigiosidad laboral luce cada vez más grave.

Salvador Femenia, dirigente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), entidad de tercer grado que agrupa a cerca de 1.500 cámaras y federaciones de empresas pequeñas y medianas del país, señaló que en el tema de la reforma laboral la preocupación principal, “casi excluyente”, son los juicios y la conflictividad laboral.

“Es un punto casi excluyente, porque los juicios se inician por casi cualquier motivo. Tanto por temas laborales y también por ART. Luego, según su demora en el tiempo son ajustados por la justicia laboral en una forma que no estamos de acuerdo y con capitalización de intereses llegan a cifras exorbitantes”, señaló Femenia, y apuntó el reciente caso de Alberto Chinkies, dueño del restaurante porteño Piegari que por un juicio laboral de un empleado que a raíz de la pandemia se negó volver a trabajar presencial inició un juicio y logró una sentencia favorable de casi $200 millones. “Eso es impagable para una pyme”, dijo Femenia.

El representante empresario dijo que no hay ningún “documento oficial” sobre la futura reforma.

 

