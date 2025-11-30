Locura total: le tiran una botella a un micro

Ayer al mediodía, frente a Plaza Italia, se produjo una agresión que superó todos los límites. Si bien no provocó heridos, el episodio fue lo significativamente grave como para indignar a quienes lo presenciaron.

Se presume que desde un edificio lanzaron una botella de vidrio, que pegó en el techo de un colectivo y estalló en mil pedazos.

Al sentir el estruendo, el chofer frenó y miró para todos lados, sin comprender lo que había sucedido. También frenó unos instantes a pocos metros, mientras seguía evaluando la situación.

La hipótesis del accidente perdió bastante terreno, porque el proyectil se alejó unos seis metros de la línea municipal. Pudo ser una tragedia.