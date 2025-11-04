La Liga Profesional destacó a Nelson Insfrán y Fernando Zaniratto como los mejores de la fecha

VIDEO.- Controlaron el incendio en la Refinería: qué pasó y qué informaron desde YPF
VIDEO.- Controlaron el incendio en la Refinería: qué pasó y qué informaron desde YPF
El triunfo en el Monumental ante River le permitió a Gimnasia respirar en el marco de la lucha por la permanencia. Tras el polémico penal pitado por Nazareno Arasa en el final y la posterior atajada de Nelson Insfrán le permitieron al Lobo de Zaniratto romper una racha de 20 años sin victorias en el Monumental. Por ello, la Liga Profesional eligió al DT y al arquero como los mejores de la fecha.
A través de las redes, la Liga señaló: "Gimnasia consiguió un triunfo importantísimo en el Monumental y por ese motivo, Fernando Zaniratto es el mejor DT de la Fecha 14 del Torneo Betano Clausura 2025".
🐺 🔝 @gimnasiaoficial consiguió un triunfo importantísimo en el Monumental y por ese motivo, Fernando Zaniratto es el #MejorDT de la #Fecha14 del #TorneoBetano Clausura 2025 🏆
El “Lobo” llegaba al Monumental con el peligro de complejizar su situación deportiva: corre riesgo de descender a la Primera Nacional. Sin embargo, a pesar de la presión previa al encuentro, Gimnasia ingresó al terreno de juego con una confianza y una concentración que no pudo mostrar durante todo el año.
De esta manera, el Lobo concretó el 1 a 0 en el Monumental, el cual llegó de la mano del atacante Marcelo "Chelo" Torres, quien ejecutó un disparo preciso desde los doce pasos que descolocó al guardameta riverplatense Franco Armani.
Pero, teniendo en cuenta la magnitud del contrincante que enfrento, el “Lobo” debió mantener el resultado para asegurarse los tres puntos para salir del pozo. Mientras que River jugó abucheado por todos sus hinchas, quienes demostraron su descontento con el bajo rendimiento del equipo, el cual solamente compite por el campeonato local.
La terna arbitral adicionó 9 minutos que beneficiaron al “Millonario” para concretar el empate que podía calmar las aguas en el Monumental. Con un importante despliegue ofensivo, el conjunto local generó diversas oportunidades de gol, pero todas finalizaron con una mala definición.
Todo parecía indicar que Gimnasia se llevaría los tres puntos a La Plata. Pero en el último instante, el árbitro Nazareno Arasa sancionó un polémico penal a favor de River Plate.
El “Millonario” tuvo una chance de lujo para concretar la igualdad, pero el centro delantero Miguel Ángel Borja realizó un disparo desde los doce pasos que fue desviado por el héroe de la noche: Nelson Insfrán.
Previsor, preparado, atento 🔒 🐺
Es todo lo que tiene que tener el más seguro de la cancha.
En la #Fecha14, ese jugador fue Nelson Insfrán, quien detuvo el penal en la última jugada del partido y @gimnasiaoficial se llevó los 3 puntos del Monumental.
