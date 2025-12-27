La trama de la acción militar de EE UU en Nigeria

Imputan a “Chiqui” Tapia y a Toviggino por una millonaria retención de aportes en la AFA
Navidad sangrienta: el acusado reconoció que mató a su vecino
Casaquintas: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”
La pirotecnia detona violencia: un ruido que enciende el conflicto vecinal
Segundo refuerzo: el Lobo se quiere hacer fuerte en el medio
La Corte Suprema advierte que opera al límite y reclama volver a cinco miembros
Dólares en alza, reservas récord y hubo retrocesos en las acciones
El 8 de febrero, día clave para la presentación de listas en el PJ
El calor es agobiante y viene algo peor: podría rozar los 40 grados el 31
Ya salió el calendario de feriados y fines de semana extra largos de 2026
Un incendio en una cantera generó temor y volvió a encender reclamos
Padre e hija, víctimas de robos en sus casas mientras estaban de vacaciones
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Nigeria indicó que proporcionó información a Estados Unidos sobre miembros del grupo yihadista Estado Islámico (EI) antes de los ataques del día de Navidad en el noroeste del país, que el presidente Donald Trump calificó de “poderosos y letales”.
Estados Unidos bombardeó objetivos del EI en el país africano tras afirmar en los últimos meses que los cristianos enfrentaban ahí una “amenaza existencial” equivalente a un “genocidio”, un argumento rechazado de plano por el gobierno nigeriano y analistas independientes.
El ministro nigeriano de Relaciones Exteriores, Yusuf Tuggar, declaró al canal de televisión local ChannelsTV que “fue Nigeria quien proporcionó información” a Washington. Y el Pentágono confirmó que los ataques se produjeron con el visto bueno del gobierno nigeriano.
Tuggar precisó que habló por teléfono con el secretario de Estado Marco Rubio. “Hablamos dos veces. Conversamos durante 19 minutos antes del ataque y luego volvimos a hablar durante cinco minutos antes de que comenzara”, dijo.
El jefe de la diplomacia nigeriana añadió que el presidente Bola Tinubu había dado “luz verde” a los ataques estadounidenses, y que podría haber más bombardeos de ese tipo. “Es un proceso en curso y estamos trabajando con Estados Unidos. También estamos trabajando con otros países”, dijo. Estos bombardeos son los primeros del ejército de EE UU en Nigeria bajo el gobierno del magnate republicano.
El Comando militar estadounidense en África dijo en la red social X que llevó a cabo un ataque “a petición de las autoridades nigerianas en (el estado de Sokoto) que mató a múltiples terroristas del EI”.
LE PUEDE INTERESAR
Navidad en el mundo: mensajes del Papa, Trump y un Rey
LE PUEDE INTERESAR
Con el apoyo de Trump, Nasry Asfura será el presidente de Honduras
Los habitantes de los remotos pueblos del estado de Sokoto, cerca de Níger, se dijeron chocados por los ataques. “Escuchamos una explosión potente, que sacudió toda la ciudad, y todo el mundo tuvo miedo”, declaró Haruna Kallah, un habitante de la localidad de Jobo.
“Al principio pensamos que pudiera tratarse de un ataque de Lakurawa”, un grupo armado relacionado con el Estado Islámico en el Sahel, indicó el testigo. “Pero luego nos enteramos de que era un ataque de drones estadounidenses, lo cual nos sorprendió porque esta zona nunca ha sido un bastión de Lakurawa, y en los dos últimos años no sufrimos ningún ataque”, agregó.
Trump escribió en su plataforma Truth Social que “ya había advertido previamente a estos terroristas que, si no detenían la matanza de cristianos, lo pagarían caro”.
El mandatario añadió que el “Departamento de Guerra realizó numerosos ataques perfectos” el día de Navidad contra objetivos del EI.
Sin embargo, no se precisaron cuáles fueron los objetivos golpeados, ni se sabe cuántas personas murieron.
Por su lado, funcionarios de Defensa de Estados Unidos difundieron un video de lo que parecía ser el lanzamiento nocturno de un misil desde la cubierta de un buque de guerra que enarbolaba la bandera estadounidense.
El Ministerio de Relaciones Exteriores del país africano confirmó en un comunicado a primera hora del viernes “ataques de precisión contra objetivos terroristas en Nigeria mediante bombardeos aéreos”.
La ofensiva fue bienvenida por algunos sectores, pero criticada por otros como una escalada de las tensiones religiosas en el país más poblado de África, donde ha habido brotes de violencia sectaria en el pasado.
Analistas independientes y el gobierno de Nigeria rechazan que se encasille la violencia que vive el país en un marco de persecución religiosa, una narrativa promovida por la derecha cristiana en Estados Unidos y Europa.
Este año, Estados Unidos volvió a incluir a Nigeria en la lista de países de “especial preocupación” en materia de libertad religiosa, y restringió la emisión de visados a los nigerianos.
Nigeria está dividida casi en partes iguales entre una mayoría musulmana en el norte y una gran población de cristianos en el sur.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí