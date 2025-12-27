Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes ¡Conseguilo en Diagonal 80 Nº817 y en Raiders 47 Nº609!

El Mundo |Contra yihadistas del ei

La trama de la acción militar de EE UU en Nigeria

La trama de la acción militar de EE UU en Nigeria
27 de Diciembre de 2025 | 01:02
Edición impresa

Nigeria indicó que proporcionó información a Estados Unidos sobre miembros del grupo yihadista Estado Islámico (EI) antes de los ataques del día de Navidad en el noroeste del país, que el presidente Donald Trump calificó de “poderosos y letales”.

Estados Unidos bombardeó objetivos del EI en el país africano tras afirmar en los últimos meses que los cristianos enfrentaban ahí una “amenaza existencial” equivalente a un “genocidio”, un argumento rechazado de plano por el gobierno nigeriano y analistas independientes.

El ministro nigeriano de Relaciones Exteriores, Yusuf Tuggar, declaró al canal de televisión local ChannelsTV que “fue Nigeria quien proporcionó información” a Washington. Y el Pentágono confirmó que los ataques se produjeron con el visto bueno del gobierno nigeriano.

Tuggar precisó que habló por teléfono con el secretario de Estado Marco Rubio. “Hablamos dos veces. Conversamos durante 19 minutos antes del ataque y luego volvimos a hablar durante cinco minutos antes de que comenzara”, dijo.

El jefe de la diplomacia nigeriana añadió que el presidente Bola Tinubu había dado “luz verde” a los ataques estadounidenses, y que podría haber más bombardeos de ese tipo. “Es un proceso en curso y estamos trabajando con Estados Unidos. También estamos trabajando con otros países”, dijo. Estos bombardeos son los primeros del ejército de EE UU en Nigeria bajo el gobierno del magnate republicano.

El Comando militar estadounidense en África dijo en la red social X que llevó a cabo un ataque “a petición de las autoridades nigerianas en (el estado de Sokoto) que mató a múltiples terroristas del EI”.

LE PUEDE INTERESAR

Navidad en el mundo: mensajes del Papa, Trump y un Rey

LE PUEDE INTERESAR

Con el apoyo de Trump, Nasry Asfura será el presidente de Honduras

“Todo el mundo tuvo miedo”

Los habitantes de los remotos pueblos del estado de Sokoto, cerca de Níger, se dijeron chocados por los ataques. “Escuchamos una explosión potente, que sacudió toda la ciudad, y todo el mundo tuvo miedo”, declaró Haruna Kallah, un habitante de la localidad de Jobo.

“Al principio pensamos que pudiera tratarse de un ataque de Lakurawa”, un grupo armado relacionado con el Estado Islámico en el Sahel, indicó el testigo. “Pero luego nos enteramos de que era un ataque de drones estadounidenses, lo cual nos sorprendió porque esta zona nunca ha sido un bastión de Lakurawa, y en los dos últimos años no sufrimos ningún ataque”, agregó.

Trump escribió en su plataforma Truth Social que “ya había advertido previamente a estos terroristas que, si no detenían la matanza de cristianos, lo pagarían caro”.

El mandatario añadió que el “Departamento de Guerra realizó numerosos ataques perfectos” el día de Navidad contra objetivos del EI.

Sin embargo, no se precisaron cuáles fueron los objetivos golpeados, ni se sabe cuántas personas murieron.

Por su lado, funcionarios de Defensa de Estados Unidos difundieron un video de lo que parecía ser el lanzamiento nocturno de un misil desde la cubierta de un buque de guerra que enarbolaba la bandera estadounidense.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del país africano confirmó en un comunicado a primera hora del viernes “ataques de precisión contra objetivos terroristas en Nigeria mediante bombardeos aéreos”.

La ofensiva fue bienvenida por algunos sectores, pero criticada por otros como una escalada de las tensiones religiosas en el país más poblado de África, donde ha habido brotes de violencia sectaria en el pasado.

“Especial preocupación”

Analistas independientes y el gobierno de Nigeria rechazan que se encasille la violencia que vive el país en un marco de persecución religiosa, una narrativa promovida por la derecha cristiana en Estados Unidos y Europa.

Este año, Estados Unidos volvió a incluir a Nigeria en la lista de países de “especial preocupación” en materia de libertad religiosa, y restringió la emisión de visados a los nigerianos.

Nigeria está dividida casi en partes iguales entre una mayoría musulmana en el norte y una gran población de cristianos en el sur.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Las bombas de estruendo me terminaron de enloquecer”: declaró el autor del crimen de Navidad en La Plata

Presupuesto 2026: uno por uno, cómo votó cada senador

VIDEO.- Desde adentro: las imágenes del impresionante incendio en La Plata

Dolor en Estudiantes por la muerte de un reconocido exdirigente

Gimnasia aseguró a Enzo Martínez: renovó por tres años y el club comprará un porcentaje de su pase

VIDEO. Drako vuelve a Meridiano V y se despide de una tradición histórica de La Plata

Brutal crimen en Navidad: un barrio con las marcas del ataque de furia y un silencio que habla de dolor
+ Leidas

Una mujer se desvaneció y murió en un supermercado de La Plata

Futuro incierto

Segundo refuerzo: el Lobo se quiere hacer fuerte en el medio

Boca sin paz, la polémica foto del nuevo refuerzo

Se despide un muñeco con 40 años de trayectoria

Respiro oficial: el Senado aprobó el Presupuesto

Casaquintas: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”

Fuerte cruce entre una senadora del PJ y Villarruel
Últimas noticias de El Mundo

El drama del gendarme: Gallo, entre torturas e incertidumbre

Navidad en el mundo: mensajes del Papa, Trump y un Rey

Con el apoyo de Trump, Nasry Asfura será el presidente de Honduras

Bolsonaro operado con “éxito” por una hernia
Información General
“Stranger Things”: los números detrás del fenómeno
Los números de la suerte del sábado 27 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
El Gordo de Navidad fue para el 77.222 y repartió 800 millones: chequeá tu billete
Verano bajo tensión: cómo reducir el consumo eléctrico sin perder confort
Alquiler sin sorpresas: claves para evitar estafas en vacaciones
Deportes
Futuro incierto
Segundo refuerzo: el Lobo se quiere hacer fuerte en el medio
Boca sin paz, la polémica foto del nuevo refuerzo
San Lorenzo rechazó la oferta por Romaña
Fenerbahce: su presidente fue preso por 24 horas
Policiales
Navidad sangrienta: el acusado reconoció que mató a su vecino
Un incendio en una cantera generó temor y volvió a encender reclamos
La nena herida por una bala perdida está estable
Un juez alertó sobre amenazas
Padre e hija, víctimas de robos en sus casas mientras estaban de vacaciones

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla