El drama del gendarme: Gallo, entre torturas e incertidumbre

La decisión del Gobierno de Venezuela de liberar a 71 presos políticos no incluyó al gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido desde diciembre de 2024, lo que profundizó la angustia de su entorno y reavivó tensiones diplomáticas entre ambos países. La exclusión del argentino de la lista oficial generó un fuerte malestar tanto en su familia como en autoridades nacionales, que reclaman garantías mínimas de integridad física, contacto y debido proceso.

Gallo permanece recluido en el penal El Rodeo I, a las afueras de Caracas. Según denunció su pareja, María Alexandra Gómez, el efectivo se encuentra completamente incomunicado y sometido a “torturas psicológicas” y amenazas constantes por parte de custodios y directivos del penal, donde las condiciones de detención han sido cuestionadas reiteradamente por organizaciones de derechos humanos.

Desde el mismo día de la detención, la familia asegura no haber tenido ningún tipo de contacto con Gallo: ni visitas, ni llamadas, ni comunicación escrita. Gómez describe la situación como una desaparición forzada dentro del sistema carcelario venezolano. “Nahuel está aislado e incomunicado; nosotros hasta hoy nunca hemos tenido ni siquiera una llamada”, señaló.

La mujer también afirmó que uno de los directores del penal advirtió a los detenidos extranjeros que, ante cualquier medida de presión internacional, “los primeros que se van a morir van a ser los extranjeros”. Este tipo de amenazas agrava la preocupación sobre su seguridad y la ausencia de mecanismos legales efectivos para su defensa.

Pese a que el Ministerio Público venezolano difundió comunicados mencionando presuntos cargos de terrorismo, espionaje e instigación al odio, Gómez asegura que nunca existieron pruebas ni un expediente formal que justifique la detención. “Todo fue una farsa, una mentira; no tiene causas penales abiertas en Venezuela”, afirmó.

La postura de argentina

Frente al deterioro de la situación, la ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva, calificó el caso como “inadmisible” tras reunirse con familiares del gendarme. El Gobierno nacional sigue la situación con preocupación y considera que se trata de un cuadro grave, tanto por la falta de información oficial como por las denuncias de agresiones psicológicas y amenazas.

Gómez, que se encuentra a cargo del hijo de ambos, un niño de dos años, agradeció el acompañamiento institucional de Gendarmería Nacional, aunque expresó desconfianza hacia los organismos internacionales: “Estoy cansada de decir que dejen de dilatar el tiempo. Ya no confío en ningún organismo a estas alturas”.

También relató el impacto emocional que atraviesa el pequeño Víctor, quien asocia “Papá Nahuel” con Papá Noel, convencido de que su padre es quien debería llevarle los regalos de fin de año. “Es muy duro explicarle por qué su papá no vuelve”, sostuvo.

Información desde dentro del penal

El 21 de diciembre, Gómez recibió información de familiares de presos venezolanos que sí pueden realizar visitas. Según esos testimonios, los detenidos extranjeros estarían sometidos a presiones adicionales, vigilancia reforzada y maniobras de desgaste psicológico.

“Los extranjeros están completamente vulnerados. Están aislados, sin derechos básicos y a merced de lo que el Gobierno de Maduro decida. Esto ya es un conflicto entre países y no podemos quedarnos callados”, aseguró Gómez.

Cómo fue la detención de Nahuel Gallo

Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024 al ingresar legalmente a Venezuela para visitar a su esposa y a su hijo, quienes estaban de vacaciones en Caracas. Gómez, que residía en Argentina, había viajado previamente para ver a su madre y su hermana, radicadas en la capital venezolana.

“La angustia es enorme. Estamos atados de manos y no sabemos a quién acudir. Creo que toda la Argentina tiene que alzar la voz por estas atrocidades”, insistió Gómez.

La situación de Gallo ocurre mientras el Gobierno de Nicolás Maduro enfrenta renovada presión internacional. La reciente liberación de 71 presos políticos forma parte de los gestos que Caracas intenta exhibir ante la comunidad internacional, especialmente frente a la persistencia del bloqueo estadounidense en sus costas.

En paralelo, la líder opositora venezolana María Corina Machado —ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025— anunció en un mensaje navideño que regresará “muy pronto” al país para iniciar la “fase definitiva” de la lucha democrática. Su reciente viaje a Oslo, donde su hija recibió el galardón en su nombre, fue seguido de cerca por sectores opositores y por gobiernos extranjeros atentos a la situación política venezolana.

La detención continuada de Gallo, a contramano de las excarcelaciones anunciadas por Maduro, se convierte así en un punto crítico para la diplomacia argentina, que insiste en obtener garantías sobre su integridad y una resolución judicial consistente que hasta ahora no llegó.