"¡Qué vuelvan los canastos!": quejas de vecinos por los contenedores

Vecinos de las adyacencias de 1 y 46 en La Plata pusieron el grito en el cielo por los contenedores de basura ubicados en la zona. Según denunciaron, es cada vez más común la presencia de desechos en la calle debido a que se caen de los recipientes, generando un panorama de suciedad y olores nauseabundos.

"Estos contenedores se llenan y cuando recolectan queda mucha basura suelta que luego no se junta. Son una porquería", manifestaron.

Para los frentistas "los canastos eran más eficientes porque cada uno gestionaba sus residuos y el frente de su hogar". Además, indicaron que "los contenedores ocupan parte de la calle e incluso restan lugar para estacionar. En algunas zonas incluso están ubicados cerca de las esquinas y reduce el margen de maniobra de los conductores. "Qué vuelvan los canastos", exclamaron.