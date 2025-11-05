Novedoso fallo en La Plata: detención efectiva por maltrato animal

Después de patear a un perro, le tiró a otro con una carabina / Web

Por primera vez en la historia judicial de La Plata, un hombre acusado por maltrato animal quedó en situación de detención efectiva. Sabido que las bajas penas que contempla la llamada “Ley Sarmiento” no representan el sentir actual de la sociedad respecto de los animales, la decisión adoptada por la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, que fue avalada por la jueza garante Marcela Garmendia, parece aggiornarse a estos nuevos tiempos.

Sin dudas se trata de una norma muy importante, porque en sus distintos apartados considera que los animales pueden ser víctimas y sujetos de derechos como los seres humanos. Pero ya tiene 71 años y necesariamente debe ser actualizada en busca de una mayor protección.

En ese contexto, muchos se preguntan cómo terminó preso un hombre al que se le endilga un delito de estas características, con sanciones que pueden llegar como mucho a un año de cárcel, lo que redundaría en una excarcelación.

La respuesta la encontró la fiscal Di Lorenzo, que en la evaluación del caso concreto, en medio de una espiral de violencia, el acusado no solo pateó a un perro y le provocó una fractura en una de sus patas, sino que le disparó a otros con un rifle de aire comprimido y hasta amenazó a su familia, que le reprochó su actitud.

Todo pasó en una vivienda de Lisandro Olmos cuando, de acuerdo a la requisitoria judicial, en horas del mediodía del 3 de noviembre pasado, en una vivienda sita en 55 esquina 193, “un sujeto de sexo masculino ejerció actos de crueldad animal contra un can, de tamaño pequeño, de 3 meses de edad -siendo su tenedora Emilse Noelia Karen Gallardo, cuñada del sujeto referido y moradora en el mismo predio-, en tanto le causó sufrimientos innecesarios, toda vez que le propinó una fuerte patada hacia su cuerpo, produciéndole la fractura del fémur de su pata derecha, para luego de ello efectuarles a otros canes que se encontraban en el lugar varios disparos mediante el uso de una escopeta de aire comprimido, situación esta enmarcada en las previsiones de la Ley de Maltrato Animal 14.346”.

“Que posteriormente a ello, mientras cargaba consigo el arma de aire comprimido señalada, le profiere amenazas a Emilse Noelia Karen Gallardo, con el propósito de obligarla a abandonar el lugar diciéndole `llevate todos los perros, andate vos también, porque te prendo fuego la casa`, logrando amedrentarla toda vez que la misma se resguarda en su vivienda emplazada en el mismo terreno y efectúa llamados al sistema de emergencia 911 y el pedido de medidas de protección”, se agregó.

“Que a raíz de lo sucedido y de los llamados de alerta efectuados, se hace presente en el lugar personal policial en dos oportunidades, constatando los hechos relatados ut-supra, procediendo a la aprehensión del sujeto en cuestión y al rescate del animal lesionado”, indicó la pieza judicial.

El imputado, que no cuenta con antecedentes, fue identificado en las actuaciones como Marcelo Verón (35), a quien le endilgaron cargos por “maltrato animal (...) en concurso real con amenazas agravadas por el uso de arma (...)”.

Cabe destacar que Verón ya fue indagado y se requirió un cupo para su alojamiento en las Alcaidías Departamentales. También una comitiva de la seccional decimoquinta le allanó el domicilio, donde secuestró una carabina calibre 22 con cuatro municiones intactas.