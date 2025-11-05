Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |ACUSAN A UN HOMBRE POR FRACTURAR A UN PERRO DE UNA PATADA

Novedoso fallo en La Plata: detención efectiva por maltrato animal

Por primera vez en la historia judicial de la Ciudad, se sostiene una medida cautelar de estas características bajo las normas de la “Ley Sarmiento”. El caso, registrado en video, es espeluznante. Ocurrió en Olmos

Novedoso fallo en La Plata: detención efectiva por maltrato animal

Después de patear a un perro, le tiró a otro con una carabina / Web

5 de Noviembre de 2025 | 02:40
Edición impresa

Por primera vez en la historia judicial de La Plata, un hombre acusado por maltrato animal quedó en situación de detención efectiva. Sabido que las bajas penas que contempla la llamada “Ley Sarmiento” no representan el sentir actual de la sociedad respecto de los animales, la decisión adoptada por la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, que fue avalada por la jueza garante Marcela Garmendia, parece aggiornarse a estos nuevos tiempos.

Sin dudas se trata de una norma muy importante, porque en sus distintos apartados considera que los animales pueden ser víctimas y sujetos de derechos como los seres humanos. Pero ya tiene 71 años y necesariamente debe ser actualizada en busca de una mayor protección.

En ese contexto, muchos se preguntan cómo terminó preso un hombre al que se le endilga un delito de estas características, con sanciones que pueden llegar como mucho a un año de cárcel, lo que redundaría en una excarcelación.

La respuesta la encontró la fiscal Di Lorenzo, que en la evaluación del caso concreto, en medio de una espiral de violencia, el acusado no solo pateó a un perro y le provocó una fractura en una de sus patas, sino que le disparó a otros con un rifle de aire comprimido y hasta amenazó a su familia, que le reprochó su actitud.

Todo pasó en una vivienda de Lisandro Olmos cuando, de acuerdo a la requisitoria judicial, en horas del mediodía del 3 de noviembre pasado, en una vivienda sita en 55 esquina 193, “un sujeto de sexo masculino ejerció actos de crueldad animal contra un can, de tamaño pequeño, de 3 meses de edad -siendo su tenedora Emilse Noelia Karen Gallardo, cuñada del sujeto referido y moradora en el mismo predio-, en tanto le causó sufrimientos innecesarios, toda vez que le propinó una fuerte patada hacia su cuerpo, produciéndole la fractura del fémur de su pata derecha, para luego de ello efectuarles a otros canes que se encontraban en el lugar varios disparos mediante el uso de una escopeta de aire comprimido, situación esta enmarcada en las previsiones de la Ley de Maltrato Animal 14.346”.

“Que posteriormente a ello, mientras cargaba consigo el arma de aire comprimido señalada, le profiere amenazas a Emilse Noelia Karen Gallardo, con el propósito de obligarla a abandonar el lugar diciéndole `llevate todos los perros, andate vos también, porque te prendo fuego la casa`, logrando amedrentarla toda vez que la misma se resguarda en su vivienda emplazada en el mismo terreno y efectúa llamados al sistema de emergencia 911 y el pedido de medidas de protección”, se agregó.

LE PUEDE INTERESAR

Un gerente del Banco Provincia blanco de una salvaje agresión

LE PUEDE INTERESAR

Las extrañas búsquedas de César Sena en internet

La fiscal María Eugenia Di Lorenzo pidió la detención del acusado / Web

“Que a raíz de lo sucedido y de los llamados de alerta efectuados, se hace presente en el lugar personal policial en dos oportunidades, constatando los hechos relatados ut-supra, procediendo a la aprehensión del sujeto en cuestión y al rescate del animal lesionado”, indicó la pieza judicial.

El imputado, que no cuenta con antecedentes, fue identificado en las actuaciones como Marcelo Verón (35), a quien le endilgaron cargos por “maltrato animal (...) en concurso real con amenazas agravadas por el uso de arma (...)”.

Cabe destacar que Verón ya fue indagado y se requirió un cupo para su alojamiento en las Alcaidías Departamentales. También una comitiva de la seccional decimoquinta le allanó el domicilio, donde secuestró una carabina calibre 22 con cuatro municiones intactas.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

VIDEO. Un árbitro obligado a un curso para moderar impulsos
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡9.000.000! El Cartonazo quedó vacante y el pozo es súper millonario: además, $300.000 por línea

VIDEO.- Otra vez hubo alarma por un incendio en la destilería de YPF

Llueve en La Plata: cesó alerta y así seguirá el clima

VIDEOS.- La violencia, al extremo Ahora, una auxiliar sangrando

VIDEO.- El Volador “despegó” y se estrelló: así fue el tremendo palo del barrabrava de Gimnasia

Sería inminente el fallo en Brasil sobre los hijos de Herman Krause

La mujer quemada en Berisso: sentido reclamo en UNO por Yanet Rivero

Pata Castro rompió el silencio tras el "sucio accionar" de Arasa: "Se hizo justicia"
+ Leidas

VIDEOS.- La violencia, al extremo Ahora, una auxiliar sangrando

VIDEO.- Otra vez hubo alarma por un incendio en la destilería de YPF

En Nación, patean el Presupuesto para las sesiones extraordinarias

Micros: extender el servicio en los barrios y transbordo, las claves

VIDEO. “Ejecutarla lleva tiempo pero ya hay una idea”

Lluvias en la Provincia: millones de hectáreas afectadas

El descargo de Tinelli: “Me duele fallar como papá”

Habilitan la tenencia de fusiles semi automáticos
Últimas noticias de Policiales

Un gerente del Banco Provincia blanco de una salvaje agresión

Las extrañas búsquedas de César Sena en internet

“Larguen toda la plata”, el feroz grito a dos jubilados

Supuestos prestamistas balearon a una mujer
Información General
Lluvias en la Provincia: millones de hectáreas afectadas
Habilitan la tenencia de fusiles semi automáticos
Los médicos, acorralados por el desgaste profesional o Burnout: "La pandemia fue el tiro de gracia para el equipo de salud"
Suspenden a un docente por insultos y "adoctrinamiento" en el aula en una escuela de Banfield
Vaca Muerta ya tiene salida al mar: finalizó la soldadura del extenso oleoducto que llega al Atlántico
Deportes
VIDEO. “Ejecutarla lleva tiempo pero ya hay una idea”
“Nico Barros Schelotto tiene personalidad”
El Pata Castro, durísimo contra el árbitro Arasa
“Trato de dar una mano, no pienso en lo que viene”
Pincha atento: ganar y mirar lo que sucede en otras canchas
Espectáculos
El descargo de Tinelli: “Me duele fallar como papá”
¿Quién es Jonathan Bailey?: el hombre más sexy del mundo, un galán de la tele y el primer gay
Noelia Sinkunas: “Me encanta abrir la puerta de algo nuevo”
Mujeres, decisiones y pérdidas en “Matria”
“Peppa Pig volvé al establo”: Wanda se hartó de que Alex la denigre
La Ciudad
VIDEO.- Otra vez hubo alarma por un incendio en la destilería de YPF
VIDEOS.- La violencia, al extremo Ahora, una auxiliar sangrando
Micros: extender el servicio en los barrios y transbordo, las claves
El COU, con topes de densidades y nueva regulación de las alturas
$9.000.000: crece el súper pozo y las expectativas de los lectores por el Cartonazo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla