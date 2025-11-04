Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Salió el escrutinio definitivo en la Provincia de Buenos Aires: ¿cuál fue la diferencia de votos entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria?

Salió el escrutinio definitivo en la Provincia de Buenos Aires: ¿cuál fue la diferencia de votos entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria?
4 de Noviembre de 2025 | 23:02
Documentos

Escuchar esta nota

El escrutinio definitivo en la Provincia de Buenos Aires concluyó el martes con la confirmación del triunfo de La Libertad Avanza, que obtuvo 3.649.988 votos frente a los 3.620.634 de Fuerza Patria. La diferencia final fue de 29.354 sufragios a favor de la lista encabezada por Diego Santilli. El juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, recibió los resultados finales tras completar la revisión del 100% de las mesas y procesar las actas con observaciones.

La Libertad Avanza, que a nivel nacional conforma una alianza entre Javier Milei y Mauricio Macri, se consolidó como la fuerza más votada en el distrito más grande del país, donde sufragaron más de 9,1 millones de personas, con una participación del 67,58% del padrón. Según los datos oficiales, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad alcanzó 443.254 votos, mientras que el Frente Patriota Federal y otras fuerzas menores no modificaron la distribución de bancas establecida por el conteo provisorio.

De esta manera, el reparto bonaerense de escaños quedó ratificado: La Libertad Avanza ingresará 17 diputados nacionales, el justicialismo 16 y el Frente de Izquierda 2. Los resultados definitivos confirman además la importancia del triunfo bonaerense para el oficialismo liberal, que obtuvo el 40,7% de los votos en todo el país y amplió su base de representación en el Congreso.

Desde sectores del peronismo habían sostenido que la diferencia podría reducirse durante el escrutinio definitivo, pero la revisión técnica no alteró el resultado general ni el mapa político provincial.

La Justicia Electoral convocó ahora a los apoderados de todas las agrupaciones a una audiencia el próximo jueves para presentar posibles observaciones o protestas, en cumplimiento del Código Electoral Nacional. Con la validación de los datos, Buenos Aires se convierte en una de las claves del escenario legislativo nacional tras las elecciones del 26 de octubre.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡9.000.000! El Cartonazo quedó vacante y el pozo es súper millonario: además, $300.000 por línea

VIDEO.- Controlaron el incendio en la Refinería: qué pasó y qué informaron desde YPF

Llueve en La Plata: cesó alerta y así seguirá el clima

VIDEOS.- Otra jornada manchada por la violencia escolar en La Plata: golpes en Normal 2 y corridas en el Nacional

VIDEO.- El Volador “despegó” y se estrelló: así fue el tremendo palo del barrabrava de Gimnasia

Sería inminente el fallo en Brasil sobre los hijos de Herman Krause

La mujer quemada en Berisso: sentido reclamo en UNO por Yanet Rivero

Pata Castro rompió el silencio tras el "sucio accionar" de Arasa: "Se hizo justicia"
Últimas noticias de Política y Economía

El Gobierno habilitó la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos de uso civil condicional

Milei inicia su viaje número 14 a Estados Unidos y suma una escala en Bolivia

¿Cerró una vieja grieta? Cristina Kirchner recibió a Pepe Albistur

Calculan que son cerca de 5 millones las hectáreas inundadas en la Provincia
Espectáculos
Bizarrap anunció una explosiva sesión junto a Daddy Yankee: cuando se estrena la #0/66
Todo mal entre Benjamín Vicuña y la China Suárez por sus hijos: “Llevo más de 40 días sin verlos”
Baby Etchecopar estalló de furia por una fake news sobre su salud: "¡Asustan a mi familia!"
Marcela Tinayre y la tajante respuesta sobre su pelea con Juana Viale: “Es mi hija y no la invité”
Tinelli rompió el silencio por la amenaza a su hija Juanita y le apuntó al "dueño de un medio"
Policiales
Una nena fue atropellada en la Ruta 11 y debió ser trasladada al Hospital de Niños
“Podría estar muerta”: la madre de la adolescente atacada con una cadena en el colegio pidió el cambio de carátula
Una banda de nueve menores tiene en vilo a una zona de La Plata: "Nadie los agarra"
Entre Ríos: un hombre festejaba su jubilación y un vecino lo asesinó con una escopeta
Alcoholizado, chocó contra una cabina de gas en La Plata y está grave
Información General
Los médicos, acorralados por el desgaste profesional o Burnout: "La pandemia fue el tiro de gracia para el equipo de salud"
Suspenden a un docente por insultos y "adoctrinamiento" en el aula en una escuela de Banfield
Vaca Muerta ya tiene salida al mar: finalizó la soldadura del extenso oleoducto que llega al Atlántico
Cómo evitar caer en las garras de los estafadores
Para el 2050 podrían duplicarse las muertes por calor en Latinoamérica
Deportes
El platense Tomás Etcheverry debutó con una victoria en el ATP 250 de Atenas
Estudiantes en la antesala de "dos finales": qué necesita para clasificar a la Copa Sudamericana
"¡Gracias Javi": Estudiantes anunció la venta de Javier Altamirano a la Universidad de Chile
VIDEO. Zaniratto, tras el triunfo ante River en el Monumental: "Con orden y sacrificio pudimos sacar el partido adelante"
La Liga Profesional destacó a Insfrán y Zaniratto como los mejores de la fecha

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla