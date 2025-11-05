Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Reclamo de propietarios ante el concejo deliberante

Taxistas pidieron llevar la bajada a 1.600 pesos

Taxistas pidieron llevar la bajada a 1.600 pesos

un sector de los taxistas pidió otra suba en la tarifa / el dia

5 de Noviembre de 2025 | 02:55
Edición impresa

Propietarios de taxis pidieron ante el concejo deliberante un nuevo aumento en la tarifa del servicio para llevar la bajada de bandera a 1.600 pesos y la tarifa nocturna y de fin de semana a 2.000 pesos.

La solicitud fue presentada por la Unión de Propietarios de Autos Taxis (Upat) con el objetivo de actualizar los valores ante el aumento de los costos operativos y “la compleja realidad económica”.

El documento presentado ante el concejo -donde se define el valor de la tarifa de taxis- detalla la estructura tarifaria propuesta. El pedido incluye una actualización de la Tarifa 1 (Diurna), estableciendo la bajada de bandera en 1.600 pesos y la ficha en 200 pesos. Para la Tarifa 2, que se aplica en horarios nocturnos, feriados y domingos, se solicita que la bajada de bandera ascienda a 2.000 pesos y la ficha a 260 pesos.

Además de esas cifras, la UPAT solicitó que se aplique la evaluación técnico-financiera del servicio requerida por sus entidades.

Los propietarios de taxis sostienen que los motivos detrás de esta petición son extensos y conocidos, citando el incremento constante de combustibles, repuestos, mano de obra, cargas sociales, impuestos, seguros, patentes, inflación y una serie de ítems necesarios para garantizar el buen funcionamiento del servicio.

La entidad enfatizó que la tarifa es un elemento que impone un control eficaz de las unidades operativas que conforman el sistema. Bajo esta lógica, la UPAT argumenta que el Estado, al prestar un Servicio Público Esencial, es quien determina la tarifa necesaria que debe pagar el usuario.

LE PUEDE INTERESAR

Desde hoy, los estudiantes de la UNLP van a las urnas

LE PUEDE INTERESAR

En Medicina, otro reclamo de alumnos por un “bochazo masivo”

En un punto central de su justificación, la UPAT remarcó que la tarifa es un asunto “técnico, no político”, que debe aplicarse sobre la base de la teoría de los costos. Esto implica tener en cuenta los gastos de cada unidad operativa, los ingresos y la rentabilidad prudencial del gestor.

Un argumento crucial presentado por el titular de la UPAT, Gustavo Vitale, es que la realidad económica del país “está dolarizada”. Dado que el pedido de aumento se realiza en pesos y es equivalente a las paritarias de la actividad, la aprobación de la solicitud se considera “fundamental”. Según la UPAT, esta es la única manera que tienen los integrantes de la entidad de “tratar de mantener las unidades en funcionamiento”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡9.000.000! El Cartonazo quedó vacante y el pozo es súper millonario: además, $300.000 por línea

Llueve en La Plata: cesó alerta y así seguirá el clima

VIDEO.- El Volador “despegó” y se estrelló: así fue el tremendo palo del barrabrava de Gimnasia

Sería inminente el fallo en Brasil sobre los hijos de Herman Krause

La mujer quemada en Berisso: sentido reclamo en UNO por Yanet Rivero

Pata Castro rompió el silencio tras el "sucio accionar" de Arasa: "Se hizo justicia"
+ Leidas

VIDEOS.- La violencia, al extremo: ahora, una auxiliar sangrando

VIDEO.- Otra vez hubo alarma por un incendio en la destilería de YPF

En Nación, patean el Presupuesto para las sesiones extraordinarias

Micros: extender el servicio en los barrios y transbordo, las claves

Lluvias en la Provincia: millones de hectáreas afectadas

VIDEO. “Ejecutarla lleva tiempo pero ya hay una idea”

Un musulmán ganaba la elección de Nueva York

Habilitan la tenencia de fusiles semi automáticos
Últimas noticias de La Ciudad

VIDEO.- Otra vez hubo alarma por un incendio en la destilería de YPF

VIDEOS.- La violencia, al extremo: ahora, una auxiliar sangrando

Micros: extender el servicio en los barrios y transbordo, las claves

El COU, con topes de densidades y nueva regulación de las alturas
Información General
Lluvias en la Provincia: millones de hectáreas afectadas
Habilitan la tenencia de fusiles semi automáticos
Los médicos, acorralados por el desgaste profesional o Burnout: "La pandemia fue el tiro de gracia para el equipo de salud"
Suspenden a un docente por insultos y "adoctrinamiento" en el aula en una escuela de Banfield
Vaca Muerta ya tiene salida al mar: finalizó la soldadura del extenso oleoducto que llega al Atlántico
Policiales
Novedoso fallo en La Plata: detención efectiva por maltrato animal
Un gerente del Banco Provincia blanco de una salvaje agresión
Las extrañas búsquedas de César Sena en internet
“Larguen toda la plata”, el feroz grito a dos jubilados
Supuestos prestamistas balearon a una mujer
Deportes
VIDEO. “Ejecutarla lleva tiempo pero ya hay una idea”
“Nico Barros Schelotto tiene personalidad”
El Pata Castro, durísimo contra el árbitro Arasa
“Trato de dar una mano, no pienso en lo que viene”
Pincha atento: ganar y mirar lo que sucede en otras canchas
Espectáculos
El descargo de Tinelli: “Me duele fallar como papá”
¿Quién es Jonathan Bailey?: el hombre más sexy del mundo, un galán de la tele y el primer gay
Noelia Sinkunas: “Me encanta abrir la puerta de algo nuevo”
Mujeres, decisiones y pérdidas en “Matria”
“Peppa Pig volvé al establo”: Wanda se hartó de que Alex la denigre

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla