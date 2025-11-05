Avanzan los trabajos del conducto aliviador de Parque Sicardi

El intendente de La Plata, Julio Alak, recorrió el avance del conducto aliviador de Parque Sicardi, una obra hidráulica histórica que se desarrolla sobre calle 18 entre el Arroyo El Pescado y la calle 659 de la localidad.

“Este conducto forma parte del plan integral de obras que estamos impulsando para que cada barrio de la ciudad cuente con infraestructura segura y duradera”, destacó Alak, y agregó: “Queremos que los vecinos de Sicardi dejen atrás los problemas que durante años generaron las lluvias”.

Según se informó, la intervención consiste en la construcción de un conducto de hormigón premoldeado que captará los caudales provenientes de las zonas aledañas para descargarlos finalmente en un zanjón que desemboca en el Arroyo El Pescado.

Los trabajos representan una solución a un problema histórico de la comunidad de Sicardi, vinculado a la acumulación de agua que se produce en la zona ante lluvias de distinta intensidad.

El conducto estará implantado sobre calle 18, desde 669 hasta 663, y se complementará con la instalación de sumideros y cámaras de inspección en cada esquina.

Asimismo, desde calle 663 hasta 659 se ejecutarán tareas de zanjeo y reemplazo de caños de cruce e ingreso a viviendas con el objetivo de evitar interrupciones en el libre escurrimiento y lograr una descarga más rápida y eficiente.

Las obras se completarán con trabajos de zanjeo en calles transversales y aledañas a la calle 18, mejorando así las condiciones hidráulicas en un amplio sector de Parque Sicardi.

Con un plazo de ejecución estimado en cuatro meses, la intervención presenta actualmente 500 metros de zanjón y unos 200 metros de conducto ya ejecutados.