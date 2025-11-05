Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |EL FUTURO DE LUCHO

“Trato de dar una mano, no pienso en lo que viene”

“Trato de dar una mano, no pienso en lo que viene”

Fernando Zaniratto

5 de Noviembre de 2025 | 01:46
Edición impresa

Una victoria ante el River de Gallardo (de quien Zaniratto se declaró admirador tras el 1-0 en el Monumental) siempre genera un impacto mediático. Por eso, Zaniratto fue un apellido muy escuchado en las últimas 48 horas. El DT recibió “mensajes de todos lados, muchísimo apoyo. Todavía sigo respondiendo y aún no tomo la real dimensión del triunfo más allá de que fue muy importante y que es histórico”.

“Más allá de que muchos no lo saben tengo una vida en Gimnasia. Llevo más de 20 años en el club, un poco como jugador, un poco como entrenador. Se siente el aprecio, cuando se obtienen resultados mucho más. Es obvio. Para la mayoría de los hinchas hasta hace poco era un desconocido -y está bien que así sea, no reniego de eso- pero dentro del club me aprecian y eso es muy importante”, contó el entrenador, nacido en Saladillo y jugador tripero desde las juveniles hasta su debut en 2001.

A pesar del impacto del resultado del domingo, Lucho no tiene certezas acerca del futuro. “Como entrenador de juveniles tenemos contrato a año, por lo que no tenemos garantizada la continuidad”, explicó.

Tampoco piensa en una eventual continuidad en el cargo. “En el interinato anterior no se sabía que iban a ser tres partidos, era un poco día a día. Ahora fue diferente, sabía que iban a ser cuatro partidos. Yo trato de hacer lo mejor, darle una mano al club dándole mis conocimientos, mi trabajo y lo que puedo aportar. Lo que viene no lo sé, no lo estuve pensando”.

PARA LA LIGA, FUE EL DT DE LA FECHA

La Liga Profesional consideró a Fernando Zaniratto como “el DT de la fecha” tras el triunfo tripero en el Monumental.

“Gimnasia consiguió un triunfo importantísimo en el Monumental y por ese motivo Fernando Zaniratto es el mejor DT de la fecha 14 del Torneo Clausura 2025” reza el posteo de la Liga Profesional compartido a través de las redes sociales, acompañado por una imagen del entrenador albiazul.

