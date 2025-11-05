VIDEO.- Una comunidad educativa aterrada en La Plata: sentada y protesta por los extremos hechos de violencia en el Normal 2

La comunidad educativa del Normal 2, una de las secundarias más tradicionales de La Plata, no sale de su asombro y del miedo por el violento ataque en la jornada de ayer por parte de un adolescente ajeno a la institución contra alumnos y una preceptora a la que le provocó una grave herida en la cabeza.

En horas de la mañana el joven ingresó sin permiso a las instalaciones de diagonal 78 entre 4 y 5 para atacar a golpes a un chico. La escena transcurrió en un espacio abierto de la escuela y a la luz del estudiantado y de parte del personal del establecimiento.

En medio de la tensión y de los intentos de separar al atacante para que cesara con su actitud, una preceptora sufrió un revoleo y cayó al suelo. La trabajadora, quien tuvo que ser asistidas por compañeros de trabajo, sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le valió unos cuantos puntos de sutura.

Los videos y las fotos de los hechos ocurridos ayer documentaron la gravedad de la situación y el contexto de violencia del establecimiento. No es la primera vez que esto sucede. Desde hacer años el Normal 2 copa las páginas de noticias con episodios vinculados con actos de violencias que van desde enfrentamientos entre estudiantes de la misma escuela a tensos conflictos con alumnos de otras instituciones del nivel secundario.

Por ese motivo padres, docentes, personal del colegio e incluso alumnos pusieron el grito en el cielo y clamaron por el fin de este clima de violencia. Esta mañana, de hecho, muchos se reunieron en la puerta de la escuela para poner en común la problemática y escuchar explicaciones por parte de las autoridades institucionales y también de referentes de la cartera de Educación provincial.

Según reportaron padres, luego de la jornada de extrema violencia del martes, la única decisión adoptada por el equipo directivo habría sido justiciar las faltas de los estudiantes que a raíz de la atmósfera de miedo decidieron hoy no concurrir a clases.

No obstante, si bien muchos no entraron al colegio en medio del shock y porque consideran que las condiciones no están dadas para el desarrollo de las actividades escolares, por otro lado decidieron quedarse en la vereda en compañía de sus padres y para dialogar sobre el tema que los convoca, a la espera de medidas más profundas para tratar la cuestión de la violencia y empezar a erradicarla de la institución.