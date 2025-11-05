Presupuesto nacional, debates provinciales: la inversión bonaerense, comparada con CABA, Santa Fe y Córdoba

Mientras el Gobierno nacional encara su propia ley de Presupuesto para 2026 y las negociaciones por los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) atraviesan la relación con los gobernadores, las provincias avanzan en la presentación -y en algunos casos aprobación- de sus propios proyectos de gastos e ingresos para el próximo año. En un escenario de moderado optimismo fiscal, equilibrio en varios distritos y fuertes diferencias de prioridades, el nuevo ciclo presupuestario deja al desnudo el modelo económico que cada jurisdicción busca consolidar.

El proyecto de presupuesto para 2026 del Provincia de Buenos Aires, presentado por el gobernador Axel Kicillof, contempla gastos totales por unos 43 billones de pesos. Además, el Ejecutivo solicita autorización a la Legislatura para endeudarse en aproximadamente 3.034 millones de dólares para hacer frente a servicios de deuda estimados en u$s2.545 M para el año siguiente.

En cuanto a la distribución del gasto, el plan prevé una inversión de capital de 3,2 billones de pesos, junto con otros montos relevantes como 1,7 billones de pesos para promoción y asistencia social y otro 1,7 billones para salud. Educación se lleva un presupuesto de 1,3 billones de pesos, mientras que seguridad -incluido el servicio penitenciario- dispone de 1,4 billones.

El proyecto también incluye apoyo específico al sector productivo con alrededor de 60 mil millones de pesos para programas como “Arriba Parques”, “Caminos Rurales”, “Mercados Bonaerenses” y asistencia económica para empresas. Además, se crean instrumentos como un fondo de fortalecimiento de inversión municipal ligado al endeudamiento, lo cual plantea una “pulseada” político-legislativa sobre la autonomía municipal y la dependencia del financiamiento provincial.

CABA, Santa Fe, Mendoza y Córdoba

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires proyecta un resultado financiero superavitario de $6 mil millones, con presupuesto de $17,347 billones y gastos por $17,341 billones, consolidando su quinto año consecutivo de equilibrio fiscal. El 61,7 por ciento del gasto se destina a servicios sociales, con Educación (20%) como principal rubro, seguida de Salud (16,5%) y Promoción social (9,3%).

El presupuesto porteño también sobresale por su fuerte apuesta a la obra pública (20% del total), destacando el inicio de la línea F de subte, una de las mayores inversiones de transporte urbano del país. La Ciudad se muestra como el caso más ortodoxo de administración “austera pero inversora”, con una marcada impronta de modernización del Estado.

El gobernador Maximiliano Pullaro presentó un Presupuesto para Santa Fe con recursos por $14,3 billones y gastos por $14,12 billones, lo que arroja un equilibrio técnico financiero de $6.911 millones. La provincia distribuye el gasto con fuerte presencia en Educación ($2,57 billones), Seguridad ($1,66 billones), Salud ($1,11 billones) e Infraestructura productiva ($673 mil millones). Pullaro busca mostrar solvencia fiscal y orientación al desarrollo, en línea con su discurso de “orden y crecimiento”, mientras negocia con la Nación la actualización de fondos para seguridad y coparticipación.

Mendoza presentó un Presupuesto de $5 millones de millones, estructurado sobre tres ejes: inversión para el desarrollo sostenido, equilibrio fiscal y reducción de la carga impositiva. Mendoza refuerza su perfil de administración eficiente y prudente, manteniendo una política de endeudamiento controlado y estímulo al empleo privado. El gobernador Alfredo Cornejo busca con este plan consolidar su imagen de gestión responsable en un contexto nacional incierto.

Córdoba espera. Gobernada por Martín Llaryora, se apresta a enviar su Presupuesto, en medio de una negociación con nuevos liderazgos legislativos. Con la herencia de Juan Schiaretti, el desafío será mantener el equilibrio fiscal y sostener la inversión en infraestructura y políticas productivas, en un contexto de menor flujo de transferencias nacionales.

El telón de fondo es una relación tensa con la Casa Rosada por los $645.275 millones de ATN que las provincias reclaman y que el Gobierno nacional aún no distribuyó. La pulseada por esos fondos será clave para definir el margen de maniobra fiscal en 2026.

Otras provincias

Misiones fue la primera en sancionar su Presupuesto 2026, de más de $4 billones , con 69,17% destinado a salud, educación y contención social , y 9,8% a obra pública e infraestructura .

En Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo presentó un proyecto por $4,98 billones con superávit de $708 millones, elaborado bajo los parámetros macroeconómicos nacionales (inflación del 10,1%, PBI +5%, dólar a $1.423). Ambas provincias del norte priorizan la inversión social y la obra pública como ejes de estabilidad política y dinamización económica local.

En Chaco, el proyecto prevé gastos por $4,4 billones y un leve superávit de $156 millones, con nuevos programas en materia ambiental, de género y niñez.

Salta, por su parte, encara un presupuesto cercano a los $4 billones, con reuniones participativas y foco en Educación, Salud, Seguridad y obra pública, con el objetivo de mantener la inversión territorial y el diálogo con la Legislatura.