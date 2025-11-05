Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo hiper suculento por $9.000.000 | Pedilo mañana con la edición impresa de EL DIA

Política y Economía |Hay cautela y análisis, pensando en 2026

Presupuesto nacional, debates provinciales: la inversión bonaerense, comparada con CABA, Santa Fe y Córdoba

Presupuesto nacional, debates provinciales: la inversión bonaerense, comparada con CABA, Santa Fe y Córdoba
5 de Noviembre de 2025 | 09:34

Escuchar esta nota

Mientras el Gobierno nacional encara su propia ley de Presupuesto para 2026 y las negociaciones por los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) atraviesan la relación con los gobernadores, las provincias avanzan en la presentación -y en algunos casos aprobación- de sus propios proyectos de gastos e ingresos para el próximo año. En un escenario de moderado optimismo fiscal, equilibrio en varios distritos y fuertes diferencias de prioridades, el nuevo ciclo presupuestario deja al desnudo el modelo económico que cada jurisdicción busca consolidar.

 

El proyecto de presupuesto para 2026 del Provincia de Buenos Aires, presentado por el gobernador Axel Kicillof, contempla gastos totales por unos 43 billones de pesos. Además, el Ejecutivo solicita autorización a la Legislatura para endeudarse en aproximadamente 3.034 millones de dólares para hacer frente a servicios de deuda estimados en u$s2.545 M para el año siguiente.

LE PUEDE INTERESAR

En Nación, patean el Presupuesto para las sesiones extraordinarias

LE PUEDE INTERESAR

Presupuesto en debate: el proyecto entró a la Legislatura

En cuanto a la distribución del gasto, el plan prevé una inversión de capital de 3,2 billones de pesos, junto con otros montos relevantes como 1,7 billones de pesos para promoción y asistencia social y otro 1,7 billones para salud. Educación se lleva un presupuesto de 1,3 billones de pesos, mientras que seguridad -incluido el servicio penitenciario- dispone de 1,4 billones

El proyecto también incluye apoyo específico al sector productivo con alrededor de 60 mil millones de pesos para programas como “Arriba Parques”, “Caminos Rurales”, “Mercados Bonaerenses” y asistencia económica para empresas. Además, se crean instrumentos como un fondo de fortalecimiento de inversión municipal ligado al endeudamiento, lo cual plantea una “pulseada” político-legislativa sobre la autonomía municipal y la dependencia del financiamiento provincial.

 

 

CABA, Santa Fe, Mendoza y Córdoba

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires proyecta un resultado financiero superavitario de $6 mil millones, con presupuesto de $17,347 billones y gastos por $17,341 billones, consolidando su quinto año consecutivo de equilibrio fiscal. El 61,7 por ciento del gasto se destina a servicios sociales, con Educación (20%) como principal rubro, seguida de Salud (16,5%) y Promoción social (9,3%).

El presupuesto porteño también sobresale por su fuerte apuesta a la obra pública (20% del total), destacando el inicio de la línea F de subte, una de las mayores inversiones de transporte urbano del país. La Ciudad se muestra como el caso más ortodoxo de administración “austera pero inversora”, con una marcada impronta de modernización del Estado.

El gobernador Maximiliano Pullaro presentó un Presupuesto para Santa Fe con recursos por $14,3 billones y gastos por $14,12 billones, lo que arroja un equilibrio técnico financiero de $6.911 millones. La provincia distribuye el gasto con fuerte presencia en Educación ($2,57 billones), Seguridad ($1,66 billones), Salud ($1,11 billones) e Infraestructura productiva ($673 mil millones). Pullaro busca mostrar solvencia fiscal y orientación al desarrollo, en línea con su discurso de “orden y crecimiento”, mientras negocia con la Nación la actualización de fondos para seguridad y coparticipación.

Mendoza presentó un Presupuesto de $5 millones de millones, estructurado sobre tres ejes: inversión para el desarrollo sostenido, equilibrio fiscal y reducción de la carga impositiva. Mendoza refuerza su perfil de administración eficiente y prudente, manteniendo una política de endeudamiento controlado y estímulo al empleo privado. El gobernador Alfredo Cornejo busca con este plan consolidar su imagen de gestión responsable en un contexto nacional incierto.

Córdoba espera. Gobernada por Martín Llaryora, se apresta a enviar su Presupuesto, en medio de una negociación con nuevos liderazgos legislativos. Con la herencia de Juan Schiaretti, el desafío será mantener el equilibrio fiscal y sostener la inversión en infraestructura y políticas productivas, en un contexto de menor flujo de transferencias nacionales.

El telón de fondo es una relación tensa con la Casa Rosada por los $645.275 millones de ATN que las provincias reclaman y que el Gobierno nacional aún no distribuyó. La pulseada por esos fondos será clave para definir el margen de maniobra fiscal en 2026.

Otras provincias

 

Misiones fue la primera en sancionar su Presupuesto 2026, de más de $4 billones, con 69,17% destinado a salud, educación y contención social, y 9,8% a obra pública e infraestructura.

En Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo presentó un proyecto por $4,98 billones con superávit de $708 millones, elaborado bajo los parámetros macroeconómicos nacionales (inflación del 10,1%, PBI +5%, dólar a $1.423). Ambas provincias del norte priorizan la inversión social y la obra pública como ejes de estabilidad política y dinamización económica local.

En Chaco, el proyecto prevé gastos por $4,4 billones y un leve superávit de $156 millones, con nuevos programas en materia ambiental, de género y niñez.

Salta, por su parte, encara un presupuesto cercano a los $4 billones, con reuniones participativas y foco en Educación, Salud, Seguridad y obra pública, con el objetivo de mantener la inversión territorial y el diálogo con la Legislatura.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El miércoles arrancó con cielo amenazante y fresco en La Plata: ¿llueve o repunta?

$9.000.000: crece el súper pozo y las expectativas de los lectores por el Cartonazo

¿Quién es Jonathan Bailey?: el hombre más sexy del mundo, un galán de la tele y el primer gay

El COU, con topes de densidades y nueva regulación de las alturas

Taxistas pidieron llevar la bajada a 1.600 pesos

Desde hoy, los estudiantes de la UNLP van a las urnas

Procesaron con prisión preventiva y embargo millonario al ex de Lourdes
+ Leidas

VIDEOS.- La violencia, al extremo: ahora, una auxiliar sangrando

Ahora!... INTELIGENCIA ARTESANAL

VIDEO.- Otra vez hubo alarma por un incendio en la destilería de YPF

Sospechosa movida del kirchnerismo en el Senado

Un gerente del Banco Provincia blanco de una salvaje agresión

Inundaciones en la Provincia: crece el drama y la preocupación ante millones de hectáreas afectadas

VIDEO. “Ejecutarla lleva tiempo pero ya hay una idea”

Provincia anunció que habrá bajas en la Patente y que eliminará las cuotas adicionales en el Inmobiliario
Últimas noticias de Política y Economía

El Gobierno recibe a diputados de LLA y el PRO y senadores electos

En Nación, patean el Presupuesto para las sesiones extraordinarias

Presupuesto en debate: el proyecto entró a la Legislatura

Planteo de la oposición para sostener a las comunas
Espectáculos
Dura crítica de Viviana Canosa a Virginia Gallardo por su posteo a Ricardo Fort
Rompió el silencio: Cher contó todo de su relación con su novio 40 años menor
La China Suárez vuelve a la Argentina y afrontará compromisos que podrían acercarla a Benjamín Vicuña
MasterChef Celebrity: la gala de última oportunidad dejó once nominados
Dura revelación: Oriana Sabatini confesó que perdió un primer embarazo
Policiales
Novedoso fallo en La Plata: detención efectiva por maltrato animal
Un gerente del Banco Provincia blanco de una salvaje agresión
Las extrañas búsquedas de César Sena en internet
“Larguen toda la plata”, el feroz grito a dos jubilados
Supuestos prestamistas balearon a una mujer
Información General
Inundaciones en la Provincia: crece el drama y la preocupación ante millones de hectáreas afectadas
Habilitan la tenencia de fusiles semi automáticos
Los médicos, acorralados por el desgaste profesional: "La pandemia fue el tiro de gracia para el equipo de salud"
Suspenden a un docente por insultos y "adoctrinamiento" en el aula en una escuela de Banfield
Vaca Muerta ya tiene salida al mar: finalizó la soldadura del extenso oleoducto que llega al Atlántico
Deportes
VIDEO. “Ejecutarla lleva tiempo pero ya hay una idea”
“Nico Barros Schelotto tiene personalidad”
El Pata Castro, durísimo contra el árbitro Arasa
“Trato de dar una mano, no pienso en lo que viene”
Pincha atento: ganar y mirar lo que sucede en otras canchas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla