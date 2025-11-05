Pincha atento: ganar y mirar lo que sucede en otras canchas

VIDEOS.- La violencia, al extremo Ahora, una auxiliar sangrando
El COU, con topes de densidades y nueva regulación de las alturas
Un gerente del Banco Provincia blanco de una salvaje agresión
¡9.000.000! El Cartonazo quedó vacante y el pozo es súper millonario: además, $300.000 por línea
Micros: extender el servicio en los barrios y transbordo, las claves
Salió el escrutinio definitivo en la Provincia: ¿cuál fue la diferencia de votos entre libertarios y peronistas?
VIDEO.- Otra vez hubo alarma por un incendio en la destilería de YPF
Novedoso fallo en La Plata: detención efectiva por maltrato animal
VIDEO.- El Volador “despegó” y se estrelló: así fue el tremendo palo del barrabrava de Gimnasia
Milei recibió a Lamelas, el embajador de Estados Unidos previo a un nuevo viaje a Miami
Baby Etchecopar estalló de furia por una fake news sobre su salud: "¡Asustan a mi familia!"
Todo mal entre Benjamín Vicuña y la China Suárez por sus hijos: “Llevo más de 40 días sin verlos”
“Podría estar muerta”: la madre de la adolescente atacada con una cadena en el colegio pidió el cambio de carátula
Basta de las mismas noticias de siempre... EL DIA del domingo llega con temas que innovan
Bizarrap anunció una explosiva sesión junto a Daddy Yankee: cuando se estrena la #0/66
En Nación, patean el Presupuesto para las sesiones extraordinarias
El caso Demonio García: con la declaración del ex jugador Pincha, se viene la etapa clave del juicio
"¡Gracias Javi": Estudiantes anunció la venta de Javier Altamirano a la Universidad de Chile
¿Cerró una vieja grieta? Cristina Kirchner recibió a Pepe Albistur
Marcela Tinayre y la tajante respuesta sobre su pelea con Juana Viale: “Es mi hija y no la invité”
Alcoholizado, chocó contra una cabina de gas en La Plata y está grave
Evangelina Anderson se enojó con Wanda Nara en MasterChef: “Que se vaya”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Tiene que sumar entre 4 y 6 puntos para estar más tranquilo, pero es casi seguro que dependerá de los cupos que se abran. El de la Copa Argentina de esta noche es muy determinante
La suerte de Estudiantes se empezará a definir hoy. Sí, esta noche el equipo de Eduardo Domínguez tendrá un panorama más claro respecto a su agenda 2026, al menos en el plano internacional. ¿Por qué?
Es que la definición de la Copa Argentina lo afecta directamente. El Pincha, debido a los puntos que perdió en este torneo Clausura depende mucho de los cupos que se liberen. Es verdad que si gana los dos compromisos que le quedan por delante podría clasificarse a la Copa Sudamericana sin depender de nadie, pero debido al momento futbolístico no es el escenario más seguro.
Esta noche necesita que el campeón sea Argentinos Juniors, que al clasificarse de manera directa a la Copa Libertadores liberará un cupo en la tala Anual. Independiente Rivadavia de Mendoza, el otro equipo en la definición, está por debajo y que sea el campeón, una mala noticia para el plantel albirrojo.
LEA TAMBIÉN
El Pincha piensa en el Matador
En paralelo con este cupo que se liberará también mira de reojo lo que suceda más adelante con la final de la actual Copa Sudamericana, que definirán Lanús-Atlético Mineiro. En este caso, si no gana los dos partidos por delante, le caería mejor que sea el equipo argentino el ganador, para liberar un cupo extra.
El tercer lugar a prestar atención en el caso de no ganar los dos partidos que quedan por delante y siempre y cuando no sea el campeón de este Clausura (para eso, primero, deberá clasificar a los playoffs) será precisamente al ganador de este torneo. Y lo mismo que en los ítems anteriores necesirta que se consagre algún equipo que esté por delante en la tabla Anual.
El Pincha se lamenta muchisimo hoy los puntos que perdió contra Banfield (ganaba 2-0 y perdió 3-2), el empate 1-1 ante Newell’s, la caída del domingo ante Boca y el escandaloso partido contra Barracas Central, que claramente mereció ganar. Solamente con esos puntos hoy estaría clasificado a playoffs y mucho más holgado en la tabla Anual pensando en copas internacionales.
Los últimos dos partidos de Estudiantes serán complicados. El domingo visitará a Tigre, un rival directo en la lucha por ingresar a las copas del año que viene. Luego recibirá a Argentinos Juniors que podría llegar muy liberado si hoy es campeón pero presionado por todos lados en caso de una derrota. El Bicho es uno de los mejores equipo de la actualidad.
Hace un tiempo que este medio viene informando que es muy difícil que Eduardo Domínguez renueve contrato con el Pincha. No se trata de una cuestión deportiva sino una decisión de las partes de comenzar otro camino después de diciembre, cuando se termine el contrato firmado el año pasado.
En Estudiantes llegó la hora de barrer el salón y todo indica que la puerta de salida será extra large y habrá más ventas que incorporaciones. Al menos en lo que a números se refiere con seguridad.
Su salida parece ser lógica. Nadie quiere hablar pero lo que es un secreto a voces empieza a tomar más color: la secretaría técnica está buscando un entrenador para la ocasión.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí