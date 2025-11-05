Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |ESTUDIANTES DE CARA A LA CLASIFICACIÓN A LA COPA SUDAMERICANA POR TABLA ANUAL

Pincha atento: ganar y mirar lo que sucede en otras canchas

Tiene que sumar entre 4 y 6 puntos para estar más tranquilo, pero es casi seguro que dependerá de los cupos que se abran. El de la Copa Argentina de esta noche es muy determinante

Pincha atento: ganar y mirar lo que sucede en otras canchas

El Pincha depende de sí mismo y de otros resultados / Archivo

5 de Noviembre de 2025 | 01:45
Edición impresa

La suerte de Estudiantes se empezará a definir hoy. Sí, esta noche el equipo de Eduardo Domínguez tendrá un panorama más claro respecto a su agenda 2026, al menos en el plano internacional. ¿Por qué?

Es que la definición de la Copa Argentina lo afecta directamente. El Pincha, debido a los puntos que perdió en este torneo Clausura depende mucho de los cupos que se liberen. Es verdad que si gana los dos compromisos que le quedan por delante podría clasificarse a la Copa Sudamericana sin depender de nadie, pero debido al momento futbolístico no es el escenario más seguro.

Esta noche necesita que el campeón sea Argentinos Juniors, que al clasificarse de manera directa a la Copa Libertadores liberará un cupo en la tala Anual. Independiente Rivadavia de Mendoza, el otro equipo en la definición, está por debajo y que sea el campeón, una mala noticia para el plantel albirrojo.

LEA TAMBIÉN

El Pincha piensa en el Matador

En paralelo con este cupo que se liberará también mira de reojo lo que suceda más adelante con la final de la actual Copa Sudamericana, que definirán Lanús-Atlético Mineiro. En este caso, si no gana los dos partidos por delante, le caería mejor que sea el equipo argentino el ganador, para liberar un cupo extra.

El tercer lugar a prestar atención en el caso de no ganar los dos partidos que quedan por delante y siempre y cuando no sea el campeón de este Clausura (para eso, primero, deberá clasificar a los playoffs) será precisamente al ganador de este torneo. Y lo mismo que en los ítems anteriores necesirta que se consagre algún equipo que esté por delante en la tabla Anual.

El Pincha se lamenta muchisimo hoy los puntos que perdió contra Banfield (ganaba 2-0 y perdió 3-2), el empate 1-1 ante Newell’s, la caída del domingo ante Boca y el escandaloso partido contra Barracas Central, que claramente mereció ganar. Solamente con esos puntos hoy estaría clasificado a playoffs y mucho más holgado en la tabla Anual pensando en copas internacionales.

Los últimos dos partidos de Estudiantes serán complicados. El domingo visitará a Tigre, un rival directo en la lucha por ingresar a las copas del año que viene. Luego recibirá a Argentinos Juniors que podría llegar muy liberado si hoy es campeón pero presionado por todos lados en caso de una derrota. El Bicho es uno de los mejores equipo de la actualidad.

LEA TAMBIÉN

Es oficial: Altamirano se queda en la U. de Chile

EL FUTURO DE DOMÍNGUEZ, CADA VEZ MÁS LEJOS DE ESTUDIANTES

Hace un tiempo que este medio viene informando que es muy difícil que Eduardo Domínguez renueve contrato con el Pincha. No se trata de una cuestión deportiva sino una decisión de las partes de comenzar otro camino después de diciembre, cuando se termine el contrato firmado el año pasado.

En Estudiantes llegó la hora de barrer el salón y todo indica que la puerta de salida será extra large y habrá más ventas que incorporaciones. Al menos en lo que a números se refiere con seguridad.

Su salida parece ser lógica. Nadie quiere hablar pero lo que es un secreto a voces empieza a tomar más color: la secretaría técnica está buscando un entrenador para la ocasión.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡9.000.000! El Cartonazo quedó vacante y el pozo es súper millonario: además, $300.000 por línea

VIDEO.- Otra vez hubo alarma por un incendio en la destilería de YPF

Llueve en La Plata: cesó alerta y así seguirá el clima

VIDEOS.- La violencia, al extremo Ahora, una auxiliar sangrando

VIDEO.- El Volador “despegó” y se estrelló: así fue el tremendo palo del barrabrava de Gimnasia

Sería inminente el fallo en Brasil sobre los hijos de Herman Krause

La mujer quemada en Berisso: sentido reclamo en UNO por Yanet Rivero

Pata Castro rompió el silencio tras el "sucio accionar" de Arasa: "Se hizo justicia"
+ Leidas

VIDEOS.- La violencia, al extremo Ahora, una auxiliar sangrando

VIDEO.- Otra vez hubo alarma por un incendio en la destilería de YPF

En Nación, patean el Presupuesto para las sesiones extraordinarias

Micros: extender el servicio en los barrios y transbordo, las claves

VIDEO. “Ejecutarla lleva tiempo pero ya hay una idea”

Lluvias en la Provincia: millones de hectáreas afectadas

El descargo de Tinelli: “Me duele fallar como papá”

Habilitan la tenencia de fusiles semi automáticos
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. “Ejecutarla lleva tiempo pero ya hay una idea”

“Nico Barros Schelotto tiene personalidad”

El Pata Castro, durísimo contra el árbitro Arasa

“Trato de dar una mano, no pienso en lo que viene”
Policiales
Novedoso fallo en La Plata: detención efectiva por maltrato animal
Un gerente del Banco Provincia blanco de una salvaje agresión
Las extrañas búsquedas de César Sena en internet
“Larguen toda la plata”, el feroz grito a dos jubilados
Supuestos prestamistas balearon a una mujer
Política y Economía
En Nación, patean el Presupuesto para las sesiones extraordinarias
Presupuesto en debate: el proyecto entró a la Legislatura
Planteo de la oposición para sostener a las comunas
Macri marcó diferencias con Milei y advirtió sobre “liderazgos narcisistas”
Un acto del Presidente para reafirmar vínculos con pastores evangélicos
Espectáculos
El descargo de Tinelli: “Me duele fallar como papá”
¿Quién es Jonathan Bailey?: el hombre más sexy del mundo, un galán de la tele y el primer gay
Noelia Sinkunas: “Me encanta abrir la puerta de algo nuevo”
Mujeres, decisiones y pérdidas en “Matria”
“Peppa Pig volvé al establo”: Wanda se hartó de que Alex la denigre
La Ciudad
VIDEO.- Otra vez hubo alarma por un incendio en la destilería de YPF
VIDEOS.- La violencia, al extremo Ahora, una auxiliar sangrando
Micros: extender el servicio en los barrios y transbordo, las claves
El COU, con topes de densidades y nueva regulación de las alturas
$9.000.000: crece el súper pozo y las expectativas de los lectores por el Cartonazo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla