Pincha atento: ganar y mirar lo que sucede en otras canchas

El Pincha depende de sí mismo y de otros resultados / Archivo

La suerte de Estudiantes se empezará a definir hoy. Sí, esta noche el equipo de Eduardo Domínguez tendrá un panorama más claro respecto a su agenda 2026, al menos en el plano internacional. ¿Por qué?

Es que la definición de la Copa Argentina lo afecta directamente. El Pincha, debido a los puntos que perdió en este torneo Clausura depende mucho de los cupos que se liberen. Es verdad que si gana los dos compromisos que le quedan por delante podría clasificarse a la Copa Sudamericana sin depender de nadie, pero debido al momento futbolístico no es el escenario más seguro.

Esta noche necesita que el campeón sea Argentinos Juniors, que al clasificarse de manera directa a la Copa Libertadores liberará un cupo en la tala Anual. Independiente Rivadavia de Mendoza, el otro equipo en la definición, está por debajo y que sea el campeón, una mala noticia para el plantel albirrojo.

En paralelo con este cupo que se liberará también mira de reojo lo que suceda más adelante con la final de la actual Copa Sudamericana, que definirán Lanús-Atlético Mineiro. En este caso, si no gana los dos partidos por delante, le caería mejor que sea el equipo argentino el ganador, para liberar un cupo extra.

El tercer lugar a prestar atención en el caso de no ganar los dos partidos que quedan por delante y siempre y cuando no sea el campeón de este Clausura (para eso, primero, deberá clasificar a los playoffs) será precisamente al ganador de este torneo. Y lo mismo que en los ítems anteriores necesirta que se consagre algún equipo que esté por delante en la tabla Anual.

El Pincha se lamenta muchisimo hoy los puntos que perdió contra Banfield (ganaba 2-0 y perdió 3-2), el empate 1-1 ante Newell’s, la caída del domingo ante Boca y el escandaloso partido contra Barracas Central, que claramente mereció ganar. Solamente con esos puntos hoy estaría clasificado a playoffs y mucho más holgado en la tabla Anual pensando en copas internacionales.

Los últimos dos partidos de Estudiantes serán complicados. El domingo visitará a Tigre, un rival directo en la lucha por ingresar a las copas del año que viene. Luego recibirá a Argentinos Juniors que podría llegar muy liberado si hoy es campeón pero presionado por todos lados en caso de una derrota. El Bicho es uno de los mejores equipo de la actualidad.

EL FUTURO DE DOMÍNGUEZ, CADA VEZ MÁS LEJOS DE ESTUDIANTES

Hace un tiempo que este medio viene informando que es muy difícil que Eduardo Domínguez renueve contrato con el Pincha. No se trata de una cuestión deportiva sino una decisión de las partes de comenzar otro camino después de diciembre, cuando se termine el contrato firmado el año pasado.

En Estudiantes llegó la hora de barrer el salón y todo indica que la puerta de salida será extra large y habrá más ventas que incorporaciones. Al menos en lo que a números se refiere con seguridad.

Su salida parece ser lógica. Nadie quiere hablar pero lo que es un secreto a voces empieza a tomar más color: la secretaría técnica está buscando un entrenador para la ocasión.