Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Nuevos consejeros y conducción del centro de estudiantes

Desde hoy, los estudiantes de la UNLP van a las urnas

Hasta el viernes, se vota la representación del claustro en las 17 facultades. El año que viene votarán al decano y al presidente

Desde hoy, los estudiantes de la UNLP van a las urnas

se votarán para renovar conducciones en centro de estudiantes /unlp

5 de Noviembre de 2025 | 02:54
Edición impresa

Desde esta mañana, los pasillos y patios de las facultades se llenan de mesas, afiches y militancia. Arranca el turno de los estudiantes, el capítulo más intenso y colorido del calendario electoral universitario. Durante tres días, con padrones que suman a 217 mil alumnos en total, se votará para renovar las conducciones de los centros de estudiantes en las 17 facultades y elegir sus representantes en los consejos directivos y el consejo superior.

No es una elección menor: los consejeros que surjan de estas votaciones participarán el próximo año en la designación de decanos, paso clave del proceso que desembocará, en junio de 2026, en la elección del nuevo presidente de la UNLP. Hasta ahora, el único nombre que suena para ocupar ese cargo es el del actual vicepresidente académico, Fernando Tauber, que buscaría su tercer mandato.

escenario electoral

El panorama político llega cargado de tensiones y novedades.

Franja Morada, la histórica expresión universitaria del radicalismo, pondrá en juego su dominio en diez facultades -entre esas Derecho, Económicas, Ingeniería y Psicología- y buscará retener la mayoría en los consejos.

En tanto, en la Facultad de Psicología, la pulseada será especialmente reñida: el año pasado la diferencia fue mínima ante al Frente por Psico, alineado con el peronismo y la izquierda.

Del otro lado, el peronismo y la izquierda llegarán divididos, como suele ocurrir. La Juventud Universitaria Peronista (JUP), La Cámpora y otras expresiones competirán con distintos sellos.

LE PUEDE INTERESAR

En Medicina, otro reclamo de alumnos por un “bochazo masivo”

LE PUEDE INTERESAR

Expotécnica 8, una muestra de proyectos en Tolosa

Asimismo, en la Facultad de Ciencias Médicas, donde la semana pasada una lista opositora ganó la elección docente por un voto, la expectativa es alta: el resultado estudiantil podría anticipar quién conducirá el decanato el año próximo.

También se espera una elección disputada en Humanidades, otro de los escenarios calientes.

Mientras tanto, los libertarios debutan con fuerza: pasaron de competir en una sola facultad a hacerlo en seis. Divididos entre Universitarios de La Libertad Avanza (ULLA) y Crear más Libertad, llegan con el impulso del resultado nacional, pero con el desafío de conquistar votos en una universidad pública a la que el propio Gobierno ha recortado fondos.

Lo cierto es que entre militancia, urnas y pasillos atestados, el clima en la UNLP combina tradición y vértigo político.

Hasta el viernes, las facultades serán un laboratorio de alianzas, rupturas y sorpresas que podrían redefinir el mapa del poder universitario.

El resultado, como suele ocurrir en la casa de estudios, no se medirá sólo en votos: también en quiénes logren quedar mejor posicionados para el largo camino hacia la presidencia de la Universidad.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡9.000.000! El Cartonazo quedó vacante y el pozo es súper millonario: además, $300.000 por línea

VIDEO.- Otra vez hubo alarma por un incendio en la destilería de YPF

Llueve en La Plata: cesó alerta y así seguirá el clima

VIDEOS.- La violencia, al extremo Ahora, una auxiliar sangrando

VIDEO.- El Volador “despegó” y se estrelló: así fue el tremendo palo del barrabrava de Gimnasia

Sería inminente el fallo en Brasil sobre los hijos de Herman Krause

La mujer quemada en Berisso: sentido reclamo en UNO por Yanet Rivero

Pata Castro rompió el silencio tras el "sucio accionar" de Arasa: "Se hizo justicia"
+ Leidas

VIDEOS.- La violencia, al extremo Ahora, una auxiliar sangrando

VIDEO.- Otra vez hubo alarma por un incendio en la destilería de YPF

En Nación, patean el Presupuesto para las sesiones extraordinarias

Micros: extender el servicio en los barrios y transbordo, las claves

Lluvias en la Provincia: millones de hectáreas afectadas

VIDEO. “Ejecutarla lleva tiempo pero ya hay una idea”

El descargo de Tinelli: “Me duele fallar como papá”

Habilitan la tenencia de fusiles semi automáticos
Últimas noticias de La Ciudad

VIDEO.- Otra vez hubo alarma por un incendio en la destilería de YPF

VIDEOS.- La violencia, al extremo Ahora, una auxiliar sangrando

Micros: extender el servicio en los barrios y transbordo, las claves

El COU, con topes de densidades y nueva regulación de las alturas
Policiales
Novedoso fallo en La Plata: detención efectiva por maltrato animal
Un gerente del Banco Provincia blanco de una salvaje agresión
Las extrañas búsquedas de César Sena en internet
“Larguen toda la plata”, el feroz grito a dos jubilados
Supuestos prestamistas balearon a una mujer
Información General
Lluvias en la Provincia: millones de hectáreas afectadas
Habilitan la tenencia de fusiles semi automáticos
Los médicos, acorralados por el desgaste profesional o Burnout: "La pandemia fue el tiro de gracia para el equipo de salud"
Suspenden a un docente por insultos y "adoctrinamiento" en el aula en una escuela de Banfield
Vaca Muerta ya tiene salida al mar: finalizó la soldadura del extenso oleoducto que llega al Atlántico
Espectáculos
El descargo de Tinelli: “Me duele fallar como papá”
¿Quién es Jonathan Bailey?: el hombre más sexy del mundo, un galán de la tele y el primer gay
Noelia Sinkunas: “Me encanta abrir la puerta de algo nuevo”
Mujeres, decisiones y pérdidas en “Matria”
“Peppa Pig volvé al establo”: Wanda se hartó de que Alex la denigre
Deportes
VIDEO. “Ejecutarla lleva tiempo pero ya hay una idea”
“Nico Barros Schelotto tiene personalidad”
El Pata Castro, durísimo contra el árbitro Arasa
“Trato de dar una mano, no pienso en lo que viene”
Pincha atento: ganar y mirar lo que sucede en otras canchas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla