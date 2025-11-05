El miércoles arrancó con cielo amenazante y fresco en La Plata: ¿llueve o repunta?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se prevé en La Plata y alrededores un miércoles con cielo mayormente nublado en la madrugada a algo nublado durante el resto de la jornada.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 11 grados de mínima y 20 de máxima.

El jueves se espera nuevamente con buen tiempo, acompañado de cielo nublado en la madrugada, mayormente nublado en la mañana y nublado en la tarde y noche; y junto con temperaturas de entre 13 y 18 grados.

El viernes se mantendrían las buenas condiciones, con cielo nublado en las primeras horas y mayormente nublado desde la tarde; junto a marcas térmicas de entre 13 y 19 grados.