Tras un difícil acuerdo, renovación total en la CGT

La CGT realizará hoy su congreso para elegir a las próximas autoridades después de haber alcanzado un difícil acuerdo entre los diferentes sectores, por lo que para el nuevo triunvirato se perfilaban Cristian Jerónimo (Vidrio) y Jorge Sola (Seguros), con un lugar aún por definir pero con altas chances de ser ocupado por el camionero Octavio Argüello.

El congreso sindical fue convocado para las 9 en el estadio de Obras Sanitarias del barrio de Núñez y, por primera vez en mucho tiempo, la central obrera llegará al día de la votación sin tener resuelta la discusión interna ni los nombres de la futura conducción.

Si bien en los días previos hubo dirigentes de peso en la CGT como Armando Cavalieri (Comercio) y Luis Barrionuevo (Gastronómicos) descontentos con el curso de las negociaciones y con los nombres de Jerónimo y Sola, las asperezas se limaron el lúnes último tras una reunión de “mesa chica”.

Sobre todo se logró aplacar el malestar de Cavalieri, quien proponía posponer las elecciones y renovar los actuales mandatos durante seis meses más o un año.

En el caso de Barrionuevo, su enojo persistía, por lo que ese sector dejaría de contar con una de las tres sillas de la conducción, un espacio que en los últimos dos mandatos estuvo representado a través de Carlos Acuña.

Tampoco se descartaba que Barrionuevo continuara negociando y pujando por el tercer lugar del triunvirato, aunque en las últimas horas crecían las chances para el camionero Hugo Moyano, quien controlaría su lugar en la mesa tripartida a través de Argüello, actual miembro de la conducción junto a Acuña y Héctor Daer.

Más juventud

La CGT busca mostrar renovación con Jerónimo y Sola, dos dirigentes más jóvenes respecto de la edad promedio de la cúpula de la organización: los dos provienen del moyanismo pero luego tomaron distancia sin romper del todo con ese sector y se acercaron a los dirigentes más “dialoguistas” que manejan la central, enrolados en los grupos de los “Gordos” e Independientes”.

Algunos popes de la entidad de la calle Azopardo no veían con buenos ojos que se promoviera a Jerónimo y Sola, porque no tienen suficiente experiencia y no lideran gremios grandes; además advierten que la CGT deberá afrontar ahora el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier Milei, recientemente respaldado por la ciudadanía en las elecciones de octubre.

Por otra parte, el secretario general de la UOCRA y referente de la CGT, Gerardo Martínez, advirtió que la central obrera está dispuesta a recurrir a “la movilización y acciones contundentes” si el gobierno de Javier Milei no garantiza condiciones claras y transparentes para el debate de la reforma laboral.

Si bien el sindicalista aseguró que la CGT es un actor de gestión que prefiere negociar, la falta de diálogo efectivo cerrará las puertas a la paz social.

“No queremos ir al conflicto, pero si se nos cierran todas las puertas y no nos dan garantías vamos a utilizar todas las herramientas que tengamos en la defensa de nuestro derecho”, enfatizó Martínez, en medio de la discusión por los borradores de la reforma.

Asimismo, cuestionó las propuestas y los conceptos que circulan en el oficialismo sobre la modernización laboral, apuntando directamente a funcionarios sin experiencia en el terreno.